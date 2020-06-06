СМИ: В Стамбуле задержали более 20 протестующих против насилия в полиции (ВИДЕО)

Полицейские приняли меры поздно вечером во вторник после того, как группа из 50 активистов проигнорировала призывы разойтись. Молодые люди рассеялись в переулках, скандируя лозунги: «Нет насилию со стороны полиции», пишет издание.

На видео с места протеста видно, что некоторые из активистов несли плакат с изображением афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего 25 мая от рук белого офицера полиции Миннеаполиса и чья смерть вызвала протесты против расовой дискриминации по всему миру.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прошлую пятницу выразил свои соболезнования семье Флойда.

Эрдоган сказал, что жертва умерла в результате пыток, и убийство стало «одним из самых болезненных проявлений несправедливого порядка, с которым мы сталкиваемся во всем мире».