Избившая подростка Камне-на-Оби банда школьников засветилась федеральных СМИ

В Камне-на-Оби может орудовать группа подростков, которая избивает школьников, сообщает Telegram-канал издания Mash. Лишь за последний месяц по данному факту было два обращения в правоохранительные органы, а всего известно о четырех случаях побоев. Накануне стало известно, что СУ СКР по Алтайскому краю проводит проверку по одному из таких случаев.

По данным источника, за последний месяц в отделения правоохранительных органов Камня-на-Оби поступало два заявления об избиении детей, к которым может быть причастна группа школьников. Утверждается, что всего известно о четырех таких ситуациях, а по одной из них полиция не стала проводить проверку.

Как сообщает Mash, мать одного из пострадавших от побоев детей рассказала, что подобный инцидент случился в прошлом году. Тогда за ее ребенка вступился дедушка, но банда школьников распылила ему в глаза газовый баллончик.

Накануне СУ СКР по Алтайскому краю сообщило, что проводит проверку по сообщению об избиении ребенка, которому понадобилась госпитализация из-за серьезных травм. Группа подростков снимала издевательства на видео, которое также заинтересовало следователей.

Напомним, что 4 июня эту ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам человека Ольга Казанцева. Она сообщила, что личности всех нападавших установлены, некоторые из них состоят на профилактическом учете. 8 июня омбудсмен вместе с начальником сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации губернатора и правительства Алтайского края Ольгой Сафоновой отправится в Камень-на-Оби, чтобы разобраться в ситуации на месте.