Питер Веенинг подписал контракт с велокомандой Trek-Segafredo

39-летний нидерландский велогонщик Питер Веенинг (Pieter Weening) подписал контракт с командой Trek-Segafredo на оставшуюся часть сезона 2020 года. Победитель двух этапов Джиро д’Италия, этапа Тур де Франс, велогонок Тур Польши и Тур Норвегии последние 4 года выступал в профессиональной континентальной команде Roompot, которая закрылась в конце 2019 года. Питер Веенинг, который стал 28-м велогонщиком Trek-Segafredo, усилит команду на многодневных гонках.

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «В первый раз мы связались с Питером в феврале. Когда мы узнали, что после падения Маттео Москетти долго не сможет выступать, нам понадобился опытный гонщик, способный влиться в группу и немедленно готовый к работе. Питер известен как великолепный профессионал. Мы были уверены, что он сможет соответствовать нашим ожиданиям. Пандемия Covid-19 замедлила процесс подписания контракта, но, несмотря на это беспокойное для велоспорта время, мы были твёрдо настроены сдержать слово и приветствовать Питера в качестве велогонщика нашей команды».

Питер Веенинг: «Очень счастлив, что у меня появилась эта возможность. До конца года выложусь на 150%, чтобы помочь Trek-Segafredo. Надеюсь, смогу внести вклад в достижения команды, когда гонки возобновятся. Знаю, что я всё ещё конкурентоспособен на уровне Мирового тура, я предельно мотивирован. Для меня это новая команда, новые ребята, новая обстановка, но с нетерпением жду начала работы и возвращения к соревнованиям.

Я не терял надежды, продолжая искать команду, поэтому не прекращал тренироваться, работал так, как в обычное межсезонье. Мне хотелось удержать форму, так что я тренировался всю зиму. Когда Trek-Segafredo связались со мной в феврале, я сказал им, что за 4 – 6 недель смогу подготовиться к выступлению в гонках. Мне сделали предложение, но процесс остановился из-за пандемии и остановки велосезона.

Но когда я поговорил с Лукой, я не сомневался, что команда сдержит слово, если гонки возобновятся. Сейчас, когда многие команды находятся в сложном положении, очень благодарен Trek-Segafredo за их желание нанять нового гонщика. Для меня это великолепная возможность показать, что я могу. Я решительно настроен, хочу помогать лидерам команды добиваться великолепных результатов, неважно, для участия в каких гонках меня выберут».