Озвучен вес Бабкиной после выписки из больницы

Российская певица Надежда Бабкина покинула больницу после лечения от пневмонии сильно похудевшей. Об этом рассказал ее коллега по телешоу «Модный приговор» Александр Васильев, также скинувший килограммы на фоне болезни.

Новости о Надежде Бабкиной на сегодня, 6 июня 2020

Напомним, Бабкина находилась на лечении целый месяц, у артистки было обнаружено двустороннее воспаление легких. Сразу после выписки она приступила к работе на телевидении.

По словам Васильева, исполнительница потеряла из-за болезни десять килограммов. При этом еще до госпитализации певица начала соблюдать строгую диету, благодаря которой сбросила еще 20 килограммов лишнего веса.

«Всего же она потеряла 30 килограммов», — раскрыл ее реальный вес историк моды.

Вероятно, Васильев имел в виду интервальное голодание, к которому Бабкина стала прибегать еще в прошлом году. Этот метод подразумевает выделение на приемы пищи только восьми часов в сутки. Благодаря такой системе знаменитость значительно похудела и весит сейчас не более 70 килограммов.

В Сети обсуждают не только постройневшую фигуру Бабкиной, но и ее подозрительно помолодевшую внешность. По мнению косметолога Марты Орловой, певица явно обращалась к услугам пластического хирурга.

Надежда Бабкина всегда заботилась о своей внешности, уделяя ей много внимания. По неофициальной информации, именно из-за истощения организма после постоянных попыток сбросить вес с помощью диет, певица и инфицировалась COVID-19. Исполнительница народных песен после болезни сбросила много лишних килограммов, что телезрители заметили после выхода в эфир первых выпусков программы «Модный приговор».