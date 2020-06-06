Жена актера Кокшенова назвала причину его смерти

Накануне в ряде СМИ появилась информация, что осложнения, из-за которых скончался артист Михаил Кокшенов, были вызваны коронавирусной инфекцией. Одновременно с этим уточнялось, что данные сведения носят предварительный характер.

Причина смерти Михаила Кокшенова: заявление супруги

Михаил Кокшенов скончался не от коронавируса, об этом сообщила его супруга Наталья Лепехина.

В комментарии журналистам она развеяла слухи в СМИ, указав настоящую причину. «У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — опровергла вдова.

Наталья Васильевна была третьей супругой артиста, они познакомились в августе 2007 года. Лепехина — гендиректора ЗАО «Электон».

Михаил Кокшенов до этого был женат на Елене Кокшеновой с 1987 по 2007 год, а до этого на Нине Воркош, от первого брака родилась дочь Алевтина.

Накануне стало известно о смерти Кокшенова, артист ушел из жизни в возрасте 83 лет. Сообщалось, что актер скончался после продолжительного лечения в реабилитационном центре в Подмосковье. В 2017 году он перенес инсульт и больше не появлялся на публике.

Друг Кокшенова кинодраматург Аркадий Инин рассказал, что артист долго боролся с недугом, а несколько дней назад попал в реанимацию. По его словам, состояние актера то улучшалось, то ухудшалось.

Зрители впервые увидели Кокшенова на экране в 1957 году в фильме «Вертикаль». Позже он стал известен благодаря ролям в таких фильмах, как «Не может быть!», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Гараж» и «Ширли-мырли». В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России.

Кроме того, в нескольких картинах Кокшенов выступил в качестве режиссера, сценариста и продюсера.