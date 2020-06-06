Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к врачам

24-летняя Анна Заворотнюк впервые за долгое время обмолвилась на своей официальной странице в интернете о врачах. Нет, не которые лечат её маму, актрису Анастасию Заворотнюк, а о докторах, которые спасают мир от пандемии.

«Врачи — герои нашего времени. Поддержка это самая малая благодарность, которую мы можем им выразить», — написано в обращении Анны в Stories.

Напомним, после новости о болезни мамы, Анна прилетела в Москву из Лос-Анджелеса. Никаких подробных комментариев о самочувствии Заворотнюк-старшей Аня не даёт по сей день. Лишь однажды она опровергла лживую информацию и попросила людей быть терпимее и не лезть в личную жизнь семьи.

Анастасия Заворотнюк: новости на сегодня, 06.05.2020

Продюсер Иосиф Пригожин, который ранее заявлял, что необходимо создать благотворительный фонд творческих единомышленников для помощи попавшим в беду и тяжелую жизненную ситуацию артистам, назвал сумму, которую он лично готов выделить для лечения звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

«Я бы дал, допустим, 100 тысяч рублей. Лепс бы дал, другие артисты — кто сколько может. Случилась беда — как, например, у Насти, ей нужны деньги на лечение — мы бы взяли и помогли».

Как отметил супруг певицы Валерии, он в курсе, что у семьи актрисы хватает денег на ее лечение от тяжелого заболевания. В то же время их созданная в будущем организация всегда должна предложить помощь, а тот человек, кому она адресуется, уже сам решит брать или нет деньги.

По словам Пригожина, он лично был свидетелем, как в свое время умирали от нищеты великие артисты. В качестве примера он привел Георгия Вицина. По его словам, далеко не все из звезд могут приспособиться к новой жизни. В свое время они остались без работы и снимались, чтобы выжить во второсортных сериалах.