Препарат «Авифавир» будут бесплатно выдавать в России

Стало известно, что препарат против коронавирусной инфекции «Авифавир» можно будет получить бесплатно по ОМС. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Стоит отметить, что к российскому препарату проявили интерес в иностранных государствах.

«Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире», — поведал Дмитриев.

На данный момент проходят завершающую стадию клинические испытания препарата. Сейчас его испытывают, чтобы использовать на амбулаторной основе.

Министерство здравоохранения РФ обновило методические рекомендации по лечению коронавируса, выпустив 7-ю версию. В документе опубликованы новые схемы лечения болезни с помощью новых лекарств. Речь идет об “Авифавире”, который в рекордные сроки разработали и внедрили в производство в России. Он создан на основе японского “Фавипиравира”, давшего положительные результаты при лечении зараженных в Китае.

Зарегистрирован препарат с условием, что будет использоваться только под наблюдением врачей в стационарах, назначаться для лечения дома он пока не будет, так как полноты клинической картины в результате лечения пока нет. Детям и беременным давать лекарство тоже пока нельзя.

В больницы «Авифавир» поступит уже 11-го июня, а всего за месяц планируется поставить в больницы 60 тыс. курсов для лечения COVID19.Клинические испытания препарата все еще идут в 35 медицинских центрах.