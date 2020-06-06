Скоро в Україні варто очікувати нової хвилі трудової міграції, – експерт

З початку повного відкриття кордонів Європейського Союзу з іншими країнами, яке очікується 1 липня, відбудеться нова хвиля трудової міграції.

Скоріш за все, люди будуть їхати за кордон не просто заробити гроші, а залишитися там назавжди зі своїми сім’ями. Про це УНН розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.



Так, за словами Воскобойника, тим не менш, люди бажають, люди шукають можливості поїхати, але це не говорить, що відбулася нормальна міграція.

“Стосовно бажаючих, Соціологічна група „Рейтинг“ у лютому місяці провела соціологічне дослідження, було опитано майже 19 400 людей і одне з питань було: „Чи думали ви про те, щоб поїхати за кордон працювати“, молодь у віці від 18 до 29 років — 61% із них заявили, що вони хотіли працювати за кордоном, люди віком від 30 до 39 років — 52% та люди віком від 40 до 49 — 42%. Окрім того, 45% опитаних, незалежно від віку заявили, що вони вимушені їхати за кордон аби забезпечити мінімальний рівень споживання своїх родин”, — додав експерт.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування акцентує увагу на тому, що така велика кількість людей до початку карантину, до початку економічної кризи хотіли поїхати працювати за кордон.

“Якби зараз проводилося таке дослідження, то я певен, що цифри були б набагато вищими. Люди розуміють, що у нас збільшилася кількість безробітних, якщо на кінець 2019 року згідно соціології Міжнародної організації праці у нас було півтора мільйони безробітних, за деякими оцінками експертів, на сьогодні в нас безробітних від 2,5 до 2,8 мільйонів осіб. Економіка у нас почала, м’яко кажучи, кульгати”, — відмічає він.

Окрім того, він наголошує, що у середині у березні цього року проводилося уточнення економічного прогнозу розвитку нашої країни на 2020 рік.

“Так от, за цим прогнозом у нас рівень ВВП країни повинен скласти приблизно 4 трлн гривень при середньо річному курсі долару до гривні 29,5. Якщо перевести гривні в долари, то вийде, що у нас ВВП країни складе 135 млрд доларів. Такий рівень ВВП в Україні був у 2010, 2014, 2018 і в 2020 році ми виходимо на той самий рівень, і це говорить, що економічно ми ходимо по колу, економічного розвитку немає”, — підсумовує експерт.

Так, Воскобойник зазначає, що через це люди починають замислюватися, де вони будуть працювати, де вони будуть жити, де будуть жити їхні діти.

“Тому, я думаю, що нова хвиля трудової міграції розпочнеться після того, як відкриються нормально кордони, це буде трудова міграція не просто, щоб заробити грошей, це буде трудова міграція, коли люди будуть шукати можливості виїхати з країни, вивезти свої сім’ї та залишитися назавжди за кордоном”, — повідомляє він.

Нагадаємо, потреба в українських працівниках є у багатьох країн Європи, серед яких — Німеччина, де потрібно 300 тисяч робітників, Франція — 200 тисяч, Велика Британія — 80 тисяч. Європа готова запросити до себе будь-яку кількість українців, але за кордоном готові працювати 5-6 млн наших громадян, що не багато у європейських масштабах.