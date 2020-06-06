В России могут изменить правила получения медсправок для водителей

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей. Соответствующий документ, подготовленный минздравом, опубликован на федеральном портале нормативных актов.

В ведомстве считают, что сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет в том случае, если врач выявит симптомы заболевания. Для выявления употребления спиртного будут применяться исследования крови или мочи.

«В пункте 6 [Медицинское освидетельствование включает в себя осмотры и обследования врачами-специалистами, инструментальное и лабораторные исследования] подпункт 9 изложить в следующей редакции: лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя (при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами)», — говорится в проекте приказа.

Напомним, согласно действующему документу, анализы должны сдавать все.