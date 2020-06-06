Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин утвердил указ о переходе Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству. Соответствующий документ был выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно настоящему указу, агентству предоставлены функции надзора за туроператорами, а также «выработке и реализации» государственной политики в сфере туризма и туристической деятельности.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации», — говорится в документе.

В 2018 году Ростуризм был передан от министерства культуры в ведение Минэкономразвития.

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