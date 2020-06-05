Ростуризм прорекламирует отдых Алтае рамках большого промо-тура блогеров туроператоров

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), подведомственное Минэкономразвития РФ, намерено провести серию туров для представителей сферы бизнеса, журналистов, блогеров и прочих лидеров мнений, с целью продвижения туризма в регионах. Как следует из соответствующей закупки, рекламировать в том числе будут Алтайский край и Республику Алтай.

19 мая Ростуризм объявил аукцион на организацию и проведение информационных и пресс-туров до декабря 2020 года. Начальная цена контракта составляла 14 млн рублей, однако в ходе торгов она была сбита до 6,8 млн рублей. Такую сумму предложил победитель аукциона Фонд поддержки и развития детей «Ты — легенда». В данный момент проходит процесс подписания контракта. Судя по сайту организации, она имеет опыт в подобных мероприятиях.

Согласно закупочной документации, подрядчику предстоит организовать серию туров для журналистов и блогеров, а также туристических компаний и туроператоров, в том числе зарубежных. Деньги на это выделены федеральным бюджетом. Такая работа будет проводиться в рамках реализации государственной стратегии по развитию туризма в России до 2035 года. В частности, мероприятия пройдут в Республике Алтай и Алтайском крае. Также запланированы туры по Карелии, Хакасии, Башкирии, Татарстану, Ульяновской, Кемеровской и Саратовской областям, Красноярскому, Пермскому и Краснодарскому краям, Крыму и Севастополю. Сколько средств будет выделено на каждый регион, в документах не уточняется.

Ростуризм преследует цель продвижения туристического потенциала упомянутых субъектов, причем на внутреннем и зарубежном рынках. Для этого исполнителю контракта предстоит сформировать базу участников туров и разделить их на группы по 7-10 человек. Также организаторы должны организовать для них ряд мероприятий. Кроме того, в обязанности подрядчика входит вся логистика, в том числе перелеты (эконом-классом) и доставка, организация круглых столов, питание и проживание (не ниже трех звезд). Продолжительность каждого тура должна составлять не менее восьми дней. По результатам всех мероприятий заказчик потребует отчеты.

Любопытно, что у Ростуризма также имеются планы по продвижению на мировом туристическом рынке, о чем говорит наличие иностранных журналистов и туроператоров. Многие специалисты в отрасли полагают, что процесс международного туризма в этом году будет весьма проблематичным в условиях пандемии, в связи с чем многие ориентируются на внутренний рынок.

Напомним, что организацией подобных «гастролей» с рекламой алтайского туризма также занимаются и региональные власти. К примеру, в 2019 году правительство края устроило подобный тур по городам Сибири за 1,6 млн рублей. Заказчиком тогда выступало госучреждение «Алтайтурцентр». На тот момент организацией еще руководила Татьяна Сажаева, которая покинула свой пост в феврале этого года. Источники «Банкфакса» тогда предполагали, что ее исход связан проявлением фаворитизма в ходе закупочных процедур. В качестве такого примера инсайдеры называли и организацию такого тура.

Также отметим, что ранее эксперты раскритиковали российские власти в части политики развития регионального туризма. По мнению гендиректора крупного московского туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, региональные власти расходуют выделенные деньги неэффективно. В качестве показательного примера он привел Алтайский край, который, по его мнению, ошибочно пытается привлечь туристов из дальних регионов.