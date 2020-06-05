Насэр Буанни не войдёт в состав команды Arkea-Samsic на Тур де Франс-2020

Велокоманда Arkea-Samsic не будет включать в состав на Тур де Франс-2020 Насэра Буанни. 29-летний французский гонщик сказал, что согласен с решением команды, которое долго обсуждалось. В последний раз Насэр Буанни участвовал во французском Гранд-туре в 2017 году.

Насэр Буанни: «Это решение мы приняли вместе с командой Arkea-Samsic, внимательно всё обдумав. Когда объявили маршрут Тур де Франс-2020, я быстро понял, что он, прежде всего для горняков. Это было ясно, но я всё ещё мечтал о Тур де Франс. Победа на этапе Тура остаётся одной из моих главных целей в карьере. У меня ещё не было возможности полностью раскрыть себя в этой гонке, но это произойдёт в будущем. Тур остаётся моей целью, эта гонка меня вдохновляет.

Я поговорил с Эммануэлем Юбером, менеджером команды. В этом году маршрут совершенно не подходит спринтерам. В новом пересмотренном календаре у меня появится больше шансов на других гонках. Лучше бороться на них вместо того, чтобы ехать на Тур, где возможностей будет очень мало. Если бы в маршруте было 7 или 8 спринтерских этапов, ситуация была бы другой.

Если всё будет хорошо, я должен начать сезон на Вуэльте Бургоса, после чего хочу мощно выступать весь август. Мне бы хотелось быть в хорошей форме с самых первых гонок после рестарта. Важных гонок будет много, включая Милан-Сан-Ремо и чемпионате Европы, которые должен пройти в Плуэ».

Эммануэль Юбер, генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Насэр честно и открыто обсудил ситуацию. Он не пытался получить место в составе на Тур де Франс-2020 любой ценой. Он сразу признал, что ему больше подходят другие гонки календаря, что маршрут Тур де Франс 2020 года больше подходит горнякам. А у нас есть два сильных горняка Наиро Кинтана и Варран Баргиль.

Я не удивлён прямоте Насэра, потому что за несколько месяцев я хорошо узнал его как человека. Его ум, честность и профессионализм достойны похвалы».