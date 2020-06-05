Названы три самые популярные диеты на основе периодического голодания

С наступлением лета у многих людей, особенно женщин, возникает вопрос: как похудеть? Эксперты в области диетологи рассмотрели три популярные типы интервального голодания, к которым зачастую прибегают в последнее время желающие избавиться от лишнего веса.

Интервальное голодание основано на теории о том, что важно не только, что и в каких количествах ест человек, но и когда он это делает.

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Согласно этой теории, если время от времени заставлять организм голодать, то он может использовать в качестве источника энергии собственные запасы жира, благодаря чему человек худеет.

Как показывают исследования, интервальное голодание эффективно как для детей, так и для взрослых. При правильном балансе между периодами питания и периодами голодания можно сбросить лишний вес и при этом сохранить здоровье.

А некоторые специалисты утверждают, что интервальное голодание — отличный способ улучшить здоровье. По мнению профессора нейробиологии университета Джона Хопкинса, Марка Мэттсона, периодическое голодание способствует оздоровлению клеток.

Голодание включает в организме метаболический переключатель, который заставляет его использовать жировые отложения. Причем, речь идет как об обычных жировых накоплениях, так и о висцеральном жире.

По мнению Мэттсона, трехразовое питание с «перекусами» исключает возможность использования этого «переключателя».

Последние исследования показывали, что интервальное голодание помогает регулировать уровень сахара в крови и улучшать инсулиновую резистентность. Кроме того, некоторые пациенты с диабетом второго типа, прибегнув к интервальному голоданию, смогли избавиться от необходимости инсулиновых инъекций.

Интервалы между приемами пищи продолжительностью в 16-18 часов способствуют профилактике многих заболеваний и препятствуют ожирению.

Но, как и у любой диеты, у такого типа питания могут быть свои сложности. Так, многие тяжело переносят чувство голода. Более того, люди могут испытывать стресс, который они заедают, что явно не приводит к сбросу веса.

Но медики говорят, что за две-три недели человек может психологически адаптироваться к интервальному голоданию. Но есть еще одна проблема. Как отмечает Кэри Ганс, диетолог из Нью-Йорка, в период голодания организм не получает питательных веществ.

В целом любая диета, основанная на периодическом голодании, приводит к утрате энергии, говорит диетолог.

Диетологи представили три распространенные диеты, основанные на принципах периодического голодания.

Питание с ограничением по времени

Пищу можно употреблять в течение в 6-8 часов, после чего нужно воздерживаться от еды в течение 16−18 часов. В этот период голодания можно употреблять напитки с нулевым содержанием калорий.

Положительным для многих людей моментом является тот факт, что в период «питания» можно есть любые продукты.

Диета 5:2

При такой диете в течении пяти можно есть все, что захочется, но два дня человек просто голодает, употребляя только воду и не более 500 калорий в день (лучше всего — из рыбы или яиц). При таком режиме люди ускоряют метаболизм, сжигая жировые отложения. Разумеется, даже сутки без еды для многих представляют проблему. При этом диетолог Арна Бьярнодоттир отмечает, что в те дни, когда можно есть, не стоит наедаться впрок.

По мнению диетолога Кэтрин Маренго, диета 5:2 снижает риск развития диабета второго типа. Периодическое голодание регулирует уровень инсулина у страдающих от избытка лишнего веса, говорит эксперт.

Голодание через день

Эта диета жестче и эффективнее, чем диета 6:18, но легче и мягче, чем диета 5:2.

При током режиме человек в течение одного дня ест все, что хочет. В течение следующего дня он лишь пьет воду и потребляет не более 500 калорий.

Практически, на протяжении 36 часов человек употребляет только воду, а затем ест все что угодно в течение 12 часов.

И этот цикл повторяется постоянно. Многие пациенты на этой диете сбрасывали 5-6% веса в течение нескольких месяцев.

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