​Путин отчитал Потанина за ЧП в Норильске

Если бы в Норильске вовремя заменили резервуар для дизельного топлива, экологической катастрофы не случилось бы и не пришлось бы тратить большие деньги на ликвидацию последствий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к генеральному директору «Норникеля» Владимиру Потанину.

В ходе совещания предприниматель доложил об устранении последствий ЧП в Норильске. Он отметил, что компания уже заготовила емкости для сбора топлива и складские помещения для сбора загрязненного грунта, продолжается рекультивация участков. Потанин обратил внимание на то, что ни одного рубля бюджетных средств не уйдет на эти работы.

Глава государства поинтересовался, во сколько обойдется ликвидация последствий.

«Знаете, я, наверное, сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает. Ну вот сколько нужно будет, столько и потратим. Это миллиарды и миллиарды… Про штрафы я не могу сказать — сколько насчитают, столько насчитают, но про расходы, думаю, 10 миллиардов и более», — ответил гендиректор «Норникеля».

«Я неслучайно спрашиваю, Владимир Олегович. Мы с вами давно и хорошо знакомы, и я знаю, что вы лично, хочу это подчеркнуть, лично работаете на предприятии, а не просто являетесь собственником крупного пакета. Но все равно. Смотрите, это миллиарды, как вы сказали. А сколько стоит одна емкость [для хранения топлива]? <…> Если бы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не надо было бы нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании», — указал президент.

Он добавил, что необходимо разобраться в причинах случившегося, объективно оценить ущерб и скрупулезно проанализировать состояние аналогичных объектов по всей стране.