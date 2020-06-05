Ученые изобрели способ контролировать боль без таблеток

Инъекционный электрод, облегчающий хроническую нервную боль, стал уникальным детищем медицинских инженеров из США. Устройство, которое может заменить облегчающие боль в спине дорогие имплантаты, уже испытали на животных.

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Принцип работы подобных систем состоит в подключении к определенным участкам нервной системы человека электронных устройств, способных считывать и передавать некоторые импульсы тела человека.Ученые из Висконсинский университета отмечают, в основе инъекционного электрода для облегчения хронической боли лежит жидкий силиконовый гель, заполненный мелкими металлическими частицами, передающими электрический сигнал.

Устройство вводят вблизи нерва, вызывающего боль, после чего оно затвердевает и может использоваться в качестве электрического проводника. Как заметил профессор биомедицинской инженерии и неврологической хирургии Кип Людвиг, появляется прямая связь для стимуляции глубокого нерва с поверхности кожи, без воздействия на нервы на поверхности кожи. По его словам, ученые хотят довести технологию до такого уровня, чтобы она была похожа на татуировку.

Применение электрических импульсов для изменения нервной деятельности называется нейромодуляцией. Подобная технология может эффективно лечить хроническую боль, говорят авторы изобретения. По сути, ученые создали способ контролировать боль без таблеток — своего род цифровой анальгин.

Электрическое устройство прерывает сигнал о хронической боли, который постоянно поступает в мозг.

Инъектроды нарушают передачу сильных болевых импульсов в организме, но не вызывают привыкания и не влияют на психическое здоровье человека.

Ученые уже протестировали устройство на свиньях — успешно ввели электрод в ганглии спинного мозга. Во время эксперимента с животными использовали обычное устройство для электростимуляции, стоимостью $50.

По словам ученых, мягкие и гибкие инъектроды будут безопасными для человека даже во время движения, в отличие от имплантатов-стимуляторов спинного мозга, которые порой деформируются и поражают нервную систему человека, что может привести к травмам или летальному исходу.

Ученые планируют испытать свое устройство на людях в следующем году.

Напомним, первым в мире киборгом считают 35-летнего британского художника Нейла Харбиссона.

В его голову встроена антенна, которая помогает ему определять цвета: электронное устройство считывает вибрации цветов и передает любой из них. Биочип подключен к интернету и позволяет «чувствовать» цвета с определенных передатчиков по всему миру.

По данным аналитической группы Juniper Research, к 2030 году поставки устройств с нейрокомпьютерным интерфейсом достигнут 25,6 млн, в сравнении с 350 тыс. устройств в 2019-м.

Самым распространенным примером объединения человеческого организма и электронного устройства является кохлеарный имплантат, улучшающий слух.

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