Леденящая свежесть жителей Алтайского края предупредили наступлении летних заморозков

В ночь на 6 июня на территории Алтайского края ожидается резкое понижение температуры. В некоторых районах столбики термометров опустятся ниже 0ºС, следует из сообщения Алтайского гидрометцентра. Кроме того, в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за пожаров.

Как уточнили алтайские метеорологи, 6 июня при прояснении ночью температура в регионе понизится до +3…8ºС, местами по западу ожидаются заморозки до -1ºС. Днем столбики термометров поднимутся до +15…20ºС. а по западу — до +25ºС. При этом в Барнауле ночью 6 июня температура составит +4…6ºС, а днем — +15ºС. Таким образом, после жаркого мая жителей региона ждут заморозки, что может неблагоприятно сказаться на посевах, которые и так страдают от засухи, и будущем урожае.

Кроме того, в краевом гидрометцентре сообщили, что со 2 по 6 июня в регионе объявлено штормовое предупреждение, поскольку на большей части территорий отмечена высокая пожароопасность (4-й класс горимости), а местами по западу чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости). Так, 5 июня наибольшему риску подвержены территории Ключевского и Баевского районов.