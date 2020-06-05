США разрешат два пассажирских рейса из Китая в неделю

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Вашингтон разрешит китайским авиаперевозчикам совершать два пассажирский рейса в неделю в США, пишет Reuters.
Ранее предполагалось, что США запретят все авиаперевозки из Китая.
США обвинили Китай в препятствовании возобновлению американских рейсов в страну, несмотря на спад коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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