Опрос: половина украинцев согласны с тем, что страна разваливается

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Почти половина украинцев считают, что страна разваливается. Это подтверждают данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
46,1% опрошенных согласны с тем, что Украина разваливается, 40,8% — думают, что «сшивается как страна и идет путем объединения».
Также разредились мнения о развитии страны: 46% респондентов думают, что Украина стагнирует, а 47,3% — страна медленно, но развивается.
Опрос проводился во всех областях, кроме неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Были опрошены полторы тысячи человек.
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