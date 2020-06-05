Астрономы нашли практически точные копии Земли и Солнца

Астрономам удалось обнаружить экзопланету земного типа, расположенную на похожей на нашу орбите, которая находится на расстоянии 3000 световых лет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На сегодняшний день ученые знают о чуть больше, чем 4000 экзопланетах, но при этом большая часть из них – это газовые гиганты, которые напоминают Нептун или же Юпитер. Всего лишь несколько десятков планет напоминают нашу, относятся к земному типу и имеют массу, которая не превышает массу Земли больше, чем в десять раз. И только несколько из них находятся на нужном расстоянии от своей звезды, чтобы сохранить подходящую температуру, при которой может присутствовать жидкая вода и развиваться жизнь. Все эти планеты расположены рядом с красными карликами.Звезды такого типа считаются наиболее распространенными, но ученые не имеют понятия о том, можно ли на них жить. Конечно, красные карлики могут на протяжении долгого времени сохранять стабильность, что позволяет жизни развиваться с небольшой скоростью. В то же время они имеют не настолько интенсивное излучение и большая его часть при этом относится к низкоэнергетическом инфракрасному диапазону. Некоторое время назад немецкие астрономы смогли найти экзопланету, которая максимально напоминает Землю. Она находится в системе желтого карлика Kepler-160, масса которого является практически такой же, как и у Солнца. Похожим является и показатель светимости звезды.Раньше специалистам было известно только о двух экзопланетах, которые находятся к звезде слишком близко. Но в связи с обнаружением отклонений в движении этих планет, появились предположения, что дальше есть еще две планеты. Одна из них слишком большая, поэтому ученые не сильно обратили на нее внимание. Вторая, KOI-456.04, имеет радиус, который только в 1,9 больше, чем у Земли. Интересным фактом есть то, что полный оборот вокруг своей звезды экзопланета делает всего за 378 суток. Данная планета больше всего напоминает наш мир по своим характеристикам.