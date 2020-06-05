Ученые определили любимую прическу коронавируса: кто же входит в группу риска

Ученые из США сделали очередное открытие. Коронавирус больше всего опасен для мужчин, страдающих облысением. Некоторым это может показаться настоящей шуткой, но, как оказалось, лысые мужчины входят в группу риска. Причиной этого является не только возраст, но и наличие мужских гормонов, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Специалисты изучили статистику смертности и заражения коронавирусом в разных странах и были шокированы полученным результатом. Большая часть тяжело больных являются лысыми мужчинами. В некоторых ситуациях показатель от общего количества достигал отметки 70-80%. Именно поэтому они сделали вывод, что облысение может стать предвестником того, что заболевание будет протекать крайне тяжело. Как же может облысение влиять на течение заболевания? Эксперты отмечают, что на самом деле причиной является не прямое отсутствие волос, а причина, которая это спровоцировала – мужские гормоны андрогены. Стоит отметить, что врачи и раньше знали о том, что андрогены могут отрицательно сказываться на многих заболеваниях. К примеру, они провоцируют ускоренный рост клеток рака. В случае с коронавирусом наблюдается точно такой же эффект.На данный момент это исследование не было до конца проверено и может оказаться не более, чем совпадением. Например, некоторое время назад другие ученые заверяли, что в группу риска входят мужчины, в организме которых недостаточное количество гормона тестостерона. Еще одна версия указывает на то, что заболеваемость среди мужчин выше только из-за того, что они реже женщин носят маски. Последнее исследование будет в скором времени проходить тщательную проверку, а влияние андрогенов будет дополнительно изучаться.