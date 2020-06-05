Ученые нашли доказательства существования во Вселенной оси зла

Чтобы получить необходимые подтверждения, специалисты тщательно изучили более 200 тысяч галактик в нашей Вселенной, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Астроном Лиор Шамир из США выяснил, что галактики в нашей Вселенной вращаются с учетом определенных правил. Он изучил больше 200 тысяч галактик и заметил, что то, как вращаются галактики и их направление позволяет создать некую квадрупольную картину. Подобное не может быть случайностью. Лиор Шамир уверен в том, что ранняя Вселенная могла быть одной огромной галактикой и вращаться так, как те, что существуют сегодня.Галактики могут вращаться за и против часовой стрелки. В зависимости от этого спектр световых волн будет смещаться в какую-то одну определенную сторону. Если присутствует смещение красного цвета, то это указывает на то, что объект вращается от наблюдателя. В случае с синим смещением спектра, вращение происходит в сторону наблюдателя. Если учитывать тот факт, что наша Вселенная является изотропной, то количество галактик, которые вращаются за и против часовой стрелки, должно быть примерно одинаковым. Ученому удалось установить, что присутствует больше тех галактик, которые вращаются за часовой стрелкой. Примерное соотношение составляет 51:49. Данная асимметрия полностью соответствует установленной квадрупольной структуре. Подобное может возникать только в том случае, если наша Вселенная движется сразу по четырем разным осям. Это и является доказательством того, что ось зла все же существует, хотя некоторые специалисты говорят о том, что полученные данные могли быть несколько неверными из-за «загрязнения» достаточно ярким светом, который поступает со Вселенной.