​Заместитель гендиректора ТНВ Мадина Тимерзянова ушла с канала

Заместитель генерального директора ТНВ по информационному вещанию Мадина Тимерзянова покинула должность. Эту информацию подтвердил корреспонденту «БИЗНЕС Online» гендиректор канала Ильшат Аминов.

«Да, это так», — сказал он в ответ на вопрос об уходе Тимерзяновой. Аминов не уточнил, в чем причина такого решения: «У каждого бывают свои причины».

Мадина Тимерзянова

Тимерзянова работала заместителем гендиректора ТНВ с января 2016 года.

Она окончила Казанский государственный педагогический университет по специальности «учитель истории, обществоведения и английского языка» (1979 год). Заслуженный работник культуры РТ. Указом президента РТ за большой вклад в развитие СМИ, многолетнюю плодотворную работу награждена медалью РТ «За доблестный труд».

С 2001-го трудилась генеральным директором некоммерческого фонда поддержки экономических преобразований информационной, аналитической и культурной деятельности «Хоррият». В 2002–2005-х занимала должность зампредседателя ГТРК «Татарстан» по информационному вещанию. С 2006 по 2016 год возглавляла филиал ОАО «Татмедиа» «Телерадиокомпания „Казань“». С 2016-го работала заместителем гендиректора АО «ТРК „Новый Век“» — «ТНВ».

Член Евразийской академии телевидения и радио. Член общественного совета МВД по РТ.