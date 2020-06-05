Доставлены гаубицы и танки: Киев готовит атаку в Донбассе

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РИА «Новости»

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил о том, что Киев стал с большей интенсивностью перебрасывать к линии соприкосновения в Донбассе тяжелые вооружения, танки, крупнокалиберные гаубицы 2С7 «Пион», ракетные комплексы, устройства радиоэлектронной борьбы, миноукладчики, медицинские автомобили. Такие выводы следуют из данных наблюдения за железной дорогой Спецмониторинговой миссией ОБСЕ.

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Киев стал с большей интенсивностью перебрасывать к линии соприкосновения в Донбассе тяжелые вооружения, танки и другую военную технику — рассказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, такие выводы следуют из данных наблюдения за железной дорогой Спецмониторинговой миссией ОБСЕ на Украине, передает РИА «Новости». Кроме того, украинские военные располагают специальными средствами прикрытия военных операций.

«Обеспокоенность вызывает и то, что ВСУ подвозят в Донбасс не просто отдельные единицы, а едва ли не весь спектр вооружений, необходимых для осуществления и прикрытия активных, в том числе наступательных, боевых действий», — сказал дипломат.

Он уточнил, что речь идет об артиллерии, например — крупнокалиберных гаубицах 2С7 «Пион», ракетных комплексах, 30 танках, устройствах радиоэлектронной борьбы, миноукладчиках, медицинских автомобилях.

Тремя днями ранее украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой провела переговоры в Берлине с немецкими коллегами. В этой связи Кулеба заверил, что Киев настроен на дипломатический путь решения конфликта на востоке страны, но при этом нужно рассматривать все сценарии развития событий.

Министр подчеркнул, что украинские вооруженные силы имеют достаточно силы, «чтобы отбить нападение агрессора».

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с Кулебой отметил, что реализация решений, достигнутых на последнем саммите «нормандского формата» 9 декабря 2019 года, требует компромисса со всех сторон. По его словам, для этого необходим новый импульс. Министр подчеркнул, что намерен совместно с Францией поддерживать Украину в установления мира на востоке страны.

«Мы едины во мнении, что решение возможно лишь посредством долгосрочного, устойчивого и контролируемого перемирия, как это предусмотрено минскими соглашениями», — обратил внимание Маас.

Вместе с тем директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заметил, что в настоящее время предпосылок для проведения саммита в «нормандском формате» нет, и в этом мнении сходятся все участники процесса украинского урегулирования. Он отметил, что в первую очередь важно сосредоточиться на реализации договоренностей, достигнутых на встрече в Париже 9 декабря 2019 года.

«Ведь из девяти пунктов итогового документа этого саммита выполнено, да и то частично, лишь одно — обмен удерживаемых лиц», — напомнил директор департамента российского МИД.

При этом, в мае нынешнего года подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о подавлении огневых точек украинских силовиков, которые обстреливали территорию ДНР. Представитель народной милиции уточнил, что утром подконтрольные Киеву войска открыли огонь из минометов по селу Верхнеторецкое.

В результате обстрела был поврежден жилой дом, газопровод и линии электропередачи. Помимо этого в направлении позиций народной милиции в районе населенного пункта Ленинское запустили противотанковую управляемую ракету (ПТУР). Боеприпас разорвался, не достигнув цели.

«Наши подразделения своевременно определили места, откуда велась вражеская стрельба, и ответным адекватным огнем огневые точки противника были подавлены.

Мы призываем украинских оккупантов прекратить обстрелы нашей территории, в противном случае мы продолжим давать адекватные ответы, которые приведут только к потерям среди вас», — заявил представитель народной милиции ДНР.

Как сообщила разведка, ответным огнем было уничтожено два миномета, ВСУ понесли потери, добавил он.

В свою очередь, штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины сообщил, что военные самопровозглашенной республики обстреляли позиции украинских силовиков вблизи населенного пункта Старогнатовка. В результате один военнослужащий получил осколочное ранение, его госпитализировали, уточнили в ООС. В ответ подконтрольные Киеву подразделения дали «адекватный ответ», подчеркнули в штабе.

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