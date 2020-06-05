«Армата» получила паспорт: российский танк идет на экспорт

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Танк Т-14 «Армата» на генеральной репетиции военного парада в Москве, 7 мая 2017 года

Танк Т-14 «Армата» на генеральной репетиции военного парада в Москве, 7 мая 2017 года

Артем Сизов/«Газета.Ru»

Россия готовит перспективные танки «Армата» на экспорт. Эта бронемашина считается одной из самых современных в мире, по информации источников, заинтересованность в его покупке уже выразили Китай, Индия, Египет и страны Юго-Восточной Азии. Тем не менее, отправка машины на экспорт не состоится, пока полностью не будет удовлетворен спрос со стороны Минобороны России.

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Россия начала работу по определению экспортного облика танка «Армата». Об этом информационному агентству «Интерфакс» сообщил информированный источник.

«Работа по подготовке изделия к экспорту ведется: специалисты решают, что может пойти за рубеж, а какие элементы будут ставиться только на танки для нужд [российских] военных», — заявил собеседник агентства.

Источник в то же время сообщил, что не стоит ждать экспорта «Арматы» до выполнения обязательств перед Минобороны РФ.

В настоящее время идет экспорт танков Т-90 в различных модификациях. Именно на это пока будет сделан акцент. К примеру, в период с 2001 по 2010 годы Т-90 стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком. Крупнейшим зарубежным покупателем Т-90 стала Индия.

В марте 2006 года во время визита в Алжир Владимира Путина был подписан крупный пакет контрактов общей стоимостью около $8 млрд. В частности, в него вошли 185 танков Т-90С. В 2011 году между министерством обороны Азербайджана и компанией «Рособоронэкспорт» был подписан договор по закупке 94 Т-90С (комплект танкового полка). Танки Т-90 есть на вооружении армий Туркмении, Армении, Уганды.

Между тем есть сведения, что «Армата» уже получила так называемый паспорт экспортного облика, без которого поставки за рубеж любой техники и вооружения невозможны по определению.

Более того, Россия уже получила предварительные заявки от иностранных заказчиков на танки «Армата», сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Со следующего года, после того, как начнут поставляться уже серийно машины министерству обороны, при получении паспорта экспортного облика, мы начнем работать с иностранными заказчиками», — сказал Мантуров в апреле на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).

Мантуров также заявлял, что Т-14 «Армата» прошел обкатку в Сирии. По словам министра, в Сирию эти танки были направлены, «чтобы учесть все нюансы в боевых условиях».

Есть данные, что интерес к российскому перспективному танку проявили Индия, Китай, Египет и страны Юго-Восточной Азии.

«Т-14 «Армата» — новейший российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе унифицированной гусеничной платформы тяжелой категории (по массе) «Армата». На этой же базе созданы боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Эксперт напомнил, что Т-14 является первым в мире танком принципиально новой компоновки с размещением экипажа из трех человек (командир, наводчик-оператор, механик-водитель) в обитаемом защищенном герметизированном отделении в носовой части корпуса, отдельно от боеприпасов и топлива.

До этого все танки мира имели так называемую «классическую» компоновку, где экипаж размещался в корпусе и башне совместно с боеприпасами и топливными баками, что отрицательно влияет на его выживаемость на поле боя.

«Танк Т-14 впервые оснащен унифицированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС) бронетанковой техники. Ключевым в новой системе является принцип сетецентризма и открытой архитектуры.

Главным элементом электронного борта является цифровая сеть обмена информацией, охватывающая все агрегаты, узлы, комплексы и подсистемы. Сеть обеспечивает стандартный интерфейс для подключения к ней абонентов. Абонентами являются электронные блоки, встраиваемые в функциональные узлы, агрегаты, комплексы и подсистемы», — рассказал Виктор Мураховский.

Как подчеркнул специалист, в БИУС в масштабе реального времени выдается информация от всех датчиков, в сети присутствуют команды управления для всех приводов и исполнительных механизмов, а также информация о состоянии всех органов управления. Иначе говоря, в сети есть в цифровом виде все необходимое для контроля и управления танком. Через БИУС в машину интегрированы элементы Единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ).

Как рассказал собеседник издания, это позволяет создавать единое разведывательно-информационное поле тактических формирований, объединяющих различные рода войск, например в ротных и батальонных тактических группах (БТГр).

В оснащенных машинами семейства «Армата» БТГр существенно сокращаются циклы боевого управления, резко возрастает эффективность огневого поражения, повышаются возможности тактического маневра.

Эксперт обратил внимание, что танк Т-14 является первым в мире, где применены «стелс-технологии» снижения заметности во всем электромагнитном спектре.

Также на машине установлены комплекс активной защиты (КАЗ) и система постановки завес (СПЗ). КАЗ «Афганит» является единственным в мире, способным эффективно бороться не только с реактивными и ракетными противотанковыми боеприпасами, но и высокоскоростными бронебойными подкалиберными снарядами. Система постановки завес обеспечивает прикрытие машины в автоматическом режиме со всех ракурсов, включая верхнюю полусферу, от боеприпасов с любыми системами наведения, перекрывая весь электромагнитный спектр.

«Танк «Армата» комплектуется динамической защитой четвертого поколения «Малахит», которая с высокой вероятностью снимает или полностью парирует пробивное действие кумулятивных и кинетических боеприпасов», — отметил Виктор Мураховский.

Основное бронирование танка является комбинированным, многослойным, с рациональными углами наклона. В нем применяют самые современные и совершенные броневые материалы.

Самым защищенным местом в танке является капсула экипажа.

Подвижность машины обеспечивает многотопливный дизельный двигатель с различными режимами форсирования мощности. Ходовая часть рассчитана на высокие скорости движения по местности и по дорогам общего пользования. Управление движением, контроль за состоянием двигателя и трансмиссии автоматизированы.

«Основу огневой мощи танка составляет 125-мм гладкоствольная пушка повышенного могущества 2А82-1М, имеющая в боекомплекте снаряды и управляемые ракеты нового поколения. Система управления огнем танка полностью цифровая. Наводчик-оператор и командир танка не имеют прямого оптического канала, управляя вооружением посредством цифровых интерфейсов», — рассказал Виктор Мураховский.

Как отметил специалист, полностью цифровой баллистический тракт позволяет учитывать и рассчитывать все условия стрельбы автоматически, также автоматически сопровождать выбранные цели. Возможно получение целеуказания о внешних источниках через интерфейс ЕСУ ТЗ и выдача целеуказания в сеть БТГр для поражения целей другими огневыми средствами.

«Танк Т-14 обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать одним из самых продаваемых на мировом рынке оружия основным боевым танком»,

— заключил Виктор Мураховский.

Ранее Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны (в настоящее время вице-премьер правительства РФ), сказал, что Минобороны РФ подписало в 2015 году контракт на поставку для опытно-войсковой эксплуатации двух батальонов танков Т-14, батальона БМП Т-15 и БРЭМ Т-16 (всего 132 машины).

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