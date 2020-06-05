Союзники по НАТО: Греция готова к войне с Турцией

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AP

В Греции готовы к военному конфликту с Турцией, заявил министр обороны страны Никос Панайотопулос. Такие высказывания в последнее время все чаще звучат из Афин на фоне ухудшения отношений между двумя странами. Причинами их осложнения стали миграционный кризис и споры из-за прав на добычу ресурсов в Эгейском и Средиземном морях.

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Греция готова к военному решению политического конфликта с Турцией, заявил в эфире национального телевидения министр обороны Греции Никос Панайотопулос.

«В последнее время поведение Турции было довольно агрессивным. Я считаю, что единственный способ для Греции справиться с таким поведением — это, с одной стороны, использовать весь свой дипломатический арсенал, а с другой — позаботиться об усилении сдерживающей составляющей вооруженных сил», — приводит его слова «Катимерини».

На вопрос журналистов о том, можно ли считать такое заявление подтверждением слов советника премьер-министра по национальной безопасности Александроса Диакопулоса, говорившего о готовности Греции к военному конфликту, министр обороны ответил утвердительно.

Вице-адмирал в отставке Диакопулос накануне уведомил, что на фоне роста напряженности в отношениях с Турцией греческие власти готовятся ко всем вариантам развития событий.

«Он заявил, что мы готовимся к любым вариантам. Военное участие, безусловно, входит в их число. Мы не хотим этого. Но мы намерены дать понять, что сделаем все возможное для защиты наших суверенных прав в максимально возможной степени», — пояснил Панайотопулос.

Несколькими днями ранее в турецкой правительственной газете разместили заявки на получение лицензии для исследования и добычи углеводородов вблизи греческих островов. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 1 июня обвинил Анкару в попытке присвоить себе суверенные права другой страны и назвал произошедшее провокацией, поскольку речь идет о греческом континентальном шельфе.

Позже премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил руководству Евросоюза письмо, в котором пожаловался на «турецкие провокации». В Афинах предупредили, что возможная эскалация с турецкой стороны приведет не к греко-турецкому кризису, а к европейско-турецкому кризису.

Отношения Афин и Анкары были напряженными и раньше, но в текущем году они ухудшились на фоне миграционного кризиса и споров из-за прав на добычу ресурсов в Эгейском и Средиземном морях.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в конце февраля объявил об открытии границы с Евросоюзом для сирийских беженцев, несколько десятков тысяч которых пересекли границу с Грецией. В начале марта греческое правительство заявило, что ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности государства. Официальный представитель правительства Стелиос Петсас обратил внимание, что Анкара поощряет попытки беженцев проникнуть в Евросоюз. В попытках согнать в Грецию около 130 тыс. беженцев, которые до этого находились во временных лагерях у границы, турецкую сторону обвинили и российские военные.

Основной греко-турецкий спор связан с попытками Турции вести разведку и добычу ресурсов в районе континентального шельфа Греции. Греческий МИД в начале текущего месяца вызвал турецкого посла из-за публикации заявок компании Turkish Petroleum (TPAO) о получении разрешения на разведку в районах континентального шельфа, которые Афины считают подконтрольными им территориями. Дендиас подчеркнул, что это стало еще одним шагом в усилиях турецкой стороны по «узурпации суверенных прав Греции».

Вдобавок к этому Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем в Анкаре заявил, что Турция и ПНС собираются проводить разведку и разработку месторождений нефти и газа в Средиземном море.

Греция и Турция — это единственные страны Североатлантического альянса, которые, несмотря на совместное участие в НАТО, воевали друг с другом. Это произошло в 1974 году. Поводом стали этнические конфликты на Кипре, где живут турки и греки. Волнения активизировались после того, как остров получил независимость в 1960 году. В 1974 году там произошел военный переворот, после чего Турция вторглась на остров, высадив десант при поддержке флота и авиации. Греков-киприотов тогда поддержали вооруженные силы Греции. В результате конфликта Кипр оказался разделен на две части: на большей из них живут греки, а другая — непризнанная Турецкая республика Северного Кипра.

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