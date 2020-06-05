Психически больной пиротехник устроил мощный взрыв в московской многоэтажке

Специалисты проверяют, не повреждены ли несущие конструкции дома, часть жильцов эвакуированы

В девятиэтажном доме на улице Дорожная на юге Москвы произошел сильный взрыв и пожар. Выгорела одна из квартир, в других были выбиты окна. Изначально ЧП списали на взрыв газа, однако впоследствии выяснилось, что причиной происшествия стали опасные эксперименты одного их жильцов.

Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов, в квартире произошел взрыв пиротехники. В свою очередь генеральный директор «Мосгаза» Гасан Гасангаджиев подтвердил, что утечки бытового газа зафиксировано не было, а газовое оборудование в доме и в сгоревшей квартире работало исправно.

Подробности произошедшего сообщил источник агентства «Интерфакс»: «Установлено, что в квартире проживал молодой человек, страдавший психическим заболеванием и состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. По предварительным данным, он погиб в результате химического опыта с взрывоопасными веществами».

Позднее гибель молодого человека была официально подтверждена. Проживающий с ним в одной квартире отец остался жив, ему оказывают медицинскую помощь.

Сейчас подъезды к многоэтажке и улице Дорожная перекрыты сотрудниками ДПС. Часть жильцов дома эвакуированы. В столичном главке Следственного комитета сообщили, что по факту инцидента начата доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Информация о взрыве пожаре в квартире в дивятиэтажке на Дорожной улице в Москве поступила в 12:25. Примерно через час возгорание удалось ликвидировать. Его площадь составила 30 квадратных метров. Взрывом были выбиты окна. Сейчас устанавливается, не повреждены ли конструкции дома, будет проведена техническая экспертиза несущих конструкций здания.

Как утверждает Telegram-канал 112, взрыв устроил Александр Пономарёв (на фото). В 2014 году был судим по 228 статье ч.1 (хранение наркотиков) и не раз привлекался за мелкое хулиганство.