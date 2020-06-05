В Турции за пять месяцев было основано 10 новых политических партий

Партия демократии и прогресса (DEVA), основанная бывшим вице-премьером Али Бабаджаном, входит в число упомянутых политических движений, пишет Duvar. Следует также отметить Партию надежды, ставшую голосом тех, кто против увеличения пенсионного возраста.

В этот список также вошли Партия единства Анатолии, Партия светлого будущего, Центральная партия матерей, Партия мира и равенства, Партия единства сил, Партия свободы общества, Партия реинтеграции и Партия нового пути.

Издание напоминает, что экс-премьер-министр Ахмет Давутоглу создал свою «Партию будущего» раньше указанного периода, в конце 2019 года.

Первой новой партией 2020 года стала Партия единства Анатолии под руководством бизнесмена Бедри Ялчина.

DEVA, тем временем, является шестым новым политическим движением 2020 года, которое было основано 9 марта.