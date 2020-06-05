Жителя алтайского села приговорили реальному сроку сексуальное насилие ребенком

Жителя одного из сел Целинного района признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. Подробности сообщаются на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе суда и следствия установлено, что в ноябре 2019 года 47-летний мужчина из села Целинного района повез домой детей своей знакомой. Во время поездки он совершил иные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. В суде его дело квалифицировали по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В результате мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.