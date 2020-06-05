В Ухане скончался врач со странными побочными эффектами от лечения Covid-19

В Китае доктор по имени Ху Вейфенг не смог перенести коронавирусную инфекцию: не только само заболевание ослабило мужчину, но и лечение. Так, на последних фото жителя Поднебесной кажется, что он относится к другой расе людей. У мужчины существенно изменился цвет кожи, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На протяжении четырех месяцев китайский медик боролся с заболеванием, однако, к сожалению, безрезультатно. Смерть наступила второго июня. Интенсивное лечение привело к тому, что к концу своей жизни мужчина стал непохожим на себя: кожа китайца неожиданно стала черной. Врачи винят в изменениях либо лекарства, либо гормональные сбои. Последние могли стать следствием нарушения работы печени. Известно, что коронавирус поражает легкие, желудок, печень и другие органы (в том числе мозг). Ху Вейфенг– не единственный врач, который спасал людей, но не смог спастись сам. До заражения доктор вел деятельность в Центральной больнице Уханя. Из этого госпиталя он стал шестой жертвой Covid-19. Здесь важно отметить, что шесть человек – только по официальной статистике, на деле же их может быть значительно больше.Снимки ужасающего вида доктора СМИ начали публиковать еще в апреле. Уже тогда начали проявляться побочные эффекты интенсивного лечения, если, конечно, виноваты медикаменты.Стоит отметить, что это единственный случай, когда борьба с вирусом приводит к странным и пугающим последствиям. Большинство пациентов сталкивались с температурой, болями по всему телу, слабостью, однако изменений цвета кожи не было.На сегодняшний день в мире больше 6,6 млн заболевших. Эта цифра растет, но уже не так стремительно, что не может не радовать.