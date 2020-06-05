В Атлантическом океане несколько кораблей попали в «невидимую воронку»

Корабли, проплывающие возле Африки, неожиданно начали плавать по кругу. Длительное время капитаны пытались сделать всё возможное, чтобы продолжить движение по ранее назначенному курсу, но ничего не получилось, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Инцидент произошел 4 июня в водах Атлантического океана. С курса сбились сразу несколько суден, среди которых огромный танкер Willowy. Из-за кружения имелся риск столкновения кораблей, но, к счастью не для одной сотни людей, этого не произошло. Движение суден было таким, будто они угодили в воронку.Команды сперва подумали, что они угодили в течение, но вскоре эта теория была опровергнута. Специалисты вспомнили похожий случай в Китае. Тогда нарушение движения кораблей было связано со сбоями в системе отслеживания GPS. Каждое судно имеет автоматическую систему идентификации, которая передает местоположение, скорость и курс другим кораблям. Были случаи, когда злоумышленники после перехвата данных манипулировали движением морских суден. В нашем же случае никаких вмешательств третьих лиц не происходило. Эта история могла бы относиться к чему-то аномальному и необъяснимому, как и множество других феноменов, но ученые всё-таки сумели найти причину странности. Как выяснилось, корабли вошли в область, где уже 50 лет наблюдается ослабление магнитного поля. Множество кораблей используют механический компас, который реагирует на любые изменения магнитосферы. В условиях магнитной аномалии он вполне мог стать причиной феномена.По мнению ученых, через несколько тысяч лет полюса вообще поменяются местами. Все системы отслеживания местоположения придется перенастраивать и оптимизировать.