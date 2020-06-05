Умер известный российский актер Михаил Кокшенов​

Известный российский актер Михаил Кокшенов умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память!» — написала Воропаева на своей странице в «Фейсбуке».

Других подробностей она не привела.

В октябре 2017 года актер перенес инсульт — ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь. Впоследствии говорилось, что он пошел на поправку. В марте 2019-го СМИ проинформировали о том, что у артиста случился приступ на фоне низкого давления, но сам Кокшенов опроверг эту информацию. Сообщается, что последние полгода он боролся с тяжелой болезнью.

Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1963-м окончил Высшее театральное училище им. Щукина (сейчас — Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, Москва). В 1957-м впервые принял участие в киносъемках.

В общей сложности сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах. К числу наиболее известных работ актера относятся роли ефрейтора Захара Косых в фильме «Женя, Женечка и „Катюша“» (1967), Федота Муратова в драме «Даурия» по одноименному роману Константина Седых (1971), Степана в комедии «Спортлото-82» (1982), Леши Пряхина в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» (1985).