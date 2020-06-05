«Это было тайной 11 лет»: Александр Рыбак признался в зависимости от препаратов

Известный артист с января этого года начал курс реабилитации.

Победитель «Евровидения-2009» Александр Рыбак сделал признание. Он рассказал, что уже 11 лет страдает от страшной зависимости – он зависим от снотворного и антидепрессантов. В итоге увлечение таблетками едва ли не разрушило его тело и жизнь.

«В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни», — признался скрипач.

34-летний музыкант понял, что его зависимость – дорога с трагичным концом. Поэтому он обратился за помощью к врачам. С января этого года он проходит курс реабилитации под присмотром специалистов. Александр отметил, что решился на признание и открытую борьбу с зависимостью, чтобы помочь другим людям, которые также как и он зависимы от препаратов.

«В течение следующих недель я поделюсь с вами своим опытом, и я буду рад, если кому-то он поможет», — добавил артист.

Отметим, что Александр Рыбак в 2009 году набрал 387 баллов на «Евровидении», что было рекордом до 2016 года, и занял 1-ое место. После этого он участвовал во многих проектах: в украинской «Фабрике звезд», российском шоу «Один в один!», давал мастер-классы в США и Норвегии, много выступал и снимал клипы. В 2018-м он снова поехал на «Евровидение» от Норвегии, но занял лишь 15-ое место. В последние годы о нем мало было слышно в российском шоу-бизнесе.

Напомним, что в этом году музыкальный конкурс «Евровидение» отменили в связи с пандемией коронавируса. От России должна была поехать группа Little Big. У ребят с песней Uno были большие шансы на победу. Но теперь в следующем году, по правилам конкурса, они должны представить другую песню, если, конечно, их снова заявят как участников в 2021 году.