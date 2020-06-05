Как происходит выкуп подрежанных авто?

Возможность продать свой автомобиль надежной компании был оценен многими владельцами. Они оставались очень довольными порядочным отношением со стороны экспертов. Доверять сделку нужно только проверенным фирмам. Поэтому показатель в 10 лет на рынке будет хорошей гарантией выгодной сделки.

Подробности процедуры сдачи автомобиля

После возникшей потребности продажи транспортного средства владелец может ознакомиться со всеми нюансами и специальными предложениями на выкуп авто ВАО тут https://vykupcars.ru/vikup-avto/vikup-avtomobilya-v-vao/. Компания имеет за плечами огромный опыт и большое число удачных сделок, для каких-либо переживаний нет повода. Возможность продажи распространяется на любую марку машины, в зависимости от внешнего вида будет варьироваться цена. Это могут быть автомобили в разном состоянии:

Новые. Потертые. Разбитые. После ДТП. На разборку.

На вопросы клиента опытные сотрудники и менеджеры ответят без утаивания информации, все непонятные человеку моменты будут разъяснены. Плюсы обращения в компанию очевидны, услуга быстрого выкупа не заставит клиента долго ждать результат, выезд эксперта в назначенное место обговаривается заранее, время прибытия также корректируется обеими сторонами. За 30 мин. получится достичь максимальных результатов в интересующей продаже и начать сделку. Цены за автомобиль очень выгодные, в определенных случаях они достигают 100% от рыночной стоимости транспортного средства на нынешний момент.

Максимальное удобство для клиента компании

Выкуп авто в любом состоянии возможен если автомобиль не старше 2004 года, тогда предложение от человека будет рассмотрено в кратчайшие сроки. Перевозка машины с помощью эвакуатора, если в нем есть необходимость, происходит за счет компании, которая в первую очередь заботится об удобстве сделки. Все документы оформляются также опытными сотрудниками, никаких лишних поездок человек не совершает. Как только владелец автомобиля, попадающего под все условия выкупа, позвонил или оставил заявку онлайн, он может рассчитывать на выезд эксперта в течение 2 часов. При удачной встрече на всю процедуру уйдет полчаса, довольно удобно для людей кто бывает в городе проездом или ведет активную работу, занимающую все свободное время.

Если автомобиль попал в ДТП, возможность продажи не исчезает, узнать ее стоимость можно онлайн всего за 10 минут. Для этого нужно всего лишь загрузить качественное фото транспортного средства на официальном сайте компании. Когда произойдет подписание договора купли-продажи, сотрудники сами будут заниматься снятием машины с учета, за 10 дней все нюансы в ГИБДД будут решены.

Подробный алгоритм действий

Все начинается со звонка клиента или заполнения заявки по специальной форме, после удачной связи хозяин авто получит предварительную оценку. Для более точной информации о выкупе нужно будет подъехать на стоянку или дождаться приезда эксперта. Окончательная стоимость будет озвучена при личной встрече, если клиента все устраивает, заключается договор и производится расчёт. Процедура достаточно проста и прозрачна, никакого обмана ждать не нужно, для компании очень важно оставить от сотрудничества только положительные эмоции. Нельзя не упомянуть возможность продажи машины, находящейся в кредите, в этом случае человек полностью освобождается от последующих выплат, всеми нюансами занимается персонал. Отзывы клиентов за последнее время только положительные, а предлагаемые цены за транспортное средство более чем адекватные.