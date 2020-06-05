Скончался известный актер Михаил Кокшенов

На 83-м году жизни после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья умер Михаил Кокшенов. Последние полгода актёр боролся с тяжёлой болезнью, которая оказалась сильнее его организма.

Причина смерти Михаила Кокшенова

Сегодня, 5 июня, стало известно о кончине одного из известнейших российских артистов Михаила Михайловича Кокшенова. Об этом в соцсети сообщила его подруга — поэтесса Любовь Воропаева.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память», — написала она.

Причиной смерти, согласно уточненным данным, стала продолжительная болезнь, которая в последние недели дала сильнейшие осложнения.

В октябре 2017 года актер перенес инсульт. Ему стало плохо на улице, прохожие вовремя вызвали скорую и мужчину спасли. В январе 2018 года он выписался из больницы и с тех пор на публике не появлялся.

Михаил Михайлович окончил Московский индустриальный техникум, после чего работал инженером управления «Главнефтерудпром». Позже он прошел обучение в Театральном училище имени Б.В.Щукина и работал на сцене Академического театра имени Владимира Маяковского.

Кокшенов наиболее известен по ролям «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ширли-мырли», снимался в «Ералаше» и в сериалах. Кроме того, он является сценаристом и кинорежиссером.