ТОП-10 археологических находок, переписавшие историю Европы

История Франции насчитывает тысячи лет. Неудивительно, что этот регион полон древних останков. Здесь в деревнях находят секретные коды, под детскими садами скрываются странные кладбища, а некоторые города даже оказываются затерянными в течение тысяч лет.

1. Самая старая мусульманская могила

В 2016 году при раскопках в Ниме обнаружили около 20 могил. Найденные в римских руинах могилы были расположены слишком беспорядочно, чтобы быть кладбищем. Дальнейшее расследование также выявило три неожиданных захоронения, которые ученые сочли мусульманскими. Усопшие были погребены лицом к Мекке, а форма гробниц их могил соответствовала другим мусульманским могилам. Средневековое арабско-исламское завоевание оставило немало следов вокруг Средиземного моря и Пиренейского полуострова.

2. Кости в детском саду

В 2006 году во французском детском саду случилось нечто ужасное. Воспитатель заметил, что дети выкапывали человеческие кости с земли, и тотчас же позвонил в полицию. Оказалось, что детский сад в городе Сен-Лоран-Медок был построен на древнем кургане. Археологи нашли 30 скелетов, которые, вероятно, принадлежали к группе бронзового века, называемой Культурой колоколовидных кубков. Недавно были проведены раскопки в кургане Le Tumulus des Sables, и ученые обнаружили еще одну тайну.

По неизвестным причинам люди возвращались к кургану в течение 2000 лет (с 3600 г. до н.э. по 1250 г. до н.э.), чтобы похоронить там своих мертвецов. Археологи не могут понять, почему относительно небольшой и ничем не украшенный участок использовался так долго. Анализ также показал, что останки только шести человек принадлежали Культуре колоколовидных кубков. Еще одной странностью был рацион этих людей. Исследования показали, что они не ели рыбу или морепродукты, несмотря на близость региона к устьям рек и Атлантическому океану.

3. Скованные скелеты

В 2014 году исследователи вернулись на кладбище, которое они нашли годом ранее. Некрополь был построен много веков назад римлянами недалеко от города Сент. Ученые обнаружили сотни могил, в том числе несколько человек, скелеты которых были скованы цепями. Причем это были не только наручники, но и железные кандалы на лодыжках. А еще один человек, чей пол не смогли определить, носил металлический «рабский ошейник». Все скованные скелеты были погребены без никаких приношений, что предполагает их низкий социальный статус. Хотя о них ничего не известно, они, вероятно, содержались в рабстве римлянами во втором веке нашей эры.

4. Зуб Араго

В 2015 году Валентин Лешер отправился на на археологические раскопки в пещеру Араго на юго-западе Франции. Напомним, что ранее в пещере были найдены останки знаменитого человека Таутавель, предка неандертальцев, который умер около 450 000 лет назад. В итоге Лешер нашел большой человеческий зуб. Казалось бы, что здесь такого, но даже обычный зуб может поведать многое о рационе и здоровье человека. Зубы также содержат ДНК, которая может подсказать пол и этническую принадлежность человека. Первый же тест показал, что возраст находки составлял около 560 000 лет. Уже только это взбудоражило ученых, ведь останки не только оказались старше человека Таутавель более чем на 100 000 лет, но также могут рассказать больше о ком-то, кто жил в то время в Европе.

5. Плита с туром

Во Франции много древних скальных укрытий. В 2012 году археологи, исследовавшие одну из пещер в юго-западной части страны, обнаружили блок из известняка на полу. Когда они перевернули его, оказалось, что это может быть один из старейших примеров искусства Европы. Около 38 000 лет назад художник нарисовал вымершее крупное рогатое животное под названием тур. Что интересно, раскопки в пещере Абри Бланшар решили проводить неспроста, ведь в регионе, в котором она находится, да и в самой пещере, уже неоднократно находили плиты с резьбой и предметы искусства. Абри Бланшар был зимним приютом для первых Homo Sapiens, прибывших в Европу.

6. Скрытое ископаемое

Около города Тулуза в 2014 году фермер нашел что-то необычное. Он выкопал из земли огромный череп, напоминающий череп слона (но вместо двух бивней у ископаемого было четыре). Опасаясь, что это открытие может привести к тому, что на его участок ринутся толпы охотников за ископаемыми, он решил сохранить это в секрете. Однако через несколько лет фермер принес свою находку в городской музей естественной истории.

Восхищенные ученые идентифицировали окаменелость как Gomphotherium pyrenaicum, родственника слона, у которого были обычные два бивня, а также еще одна пара бивней, выходящих из нижней челюсти. Этот вид крайне редок в летописи окаменелостей и известен только по бивням, найденным 150 лет назад в том же регионе. Никто не знал, как выглядели существа, которые бродили по Тулузе около 12 миллионов лет назад, пока не был найден этот череп.

7. Секретный код

На северо-западе Франции находится деревня Плугастель-Даулас. Несколько лет назад кто-то гулял по пляжу возле нее и нашел камень с вырезанными на нем символами. На валуне были вырезаны парусное судно и сердце, а также заглавные буквы «ROC AR B . . . DRE AR GRIO SE EVELOH AR VIRIONES BAOAVEL . . . R I OBBIIE: BRISBVILAR . . . FROIK . . . AL.». Смысл фразы, учитывая, что ряд букв был стерт, так никто и не понял.

Откуда взялся подобный камень, также являлось загадкой. Около 230 лет назад кто-то высек символы, которые видны только во время отлива. Возраст был определен благодаря датам 1786 и 1787 г.г., которые также нашли на камне. Примерно в это же время были построены артиллерийские батареи для защиты местного форта. Тем не менее, остается неясным, существует ли связь между строителями и загадочным кодом. В 2019 году деревня предложила 2000 евро (2240 долларов) любому, кто сможет расшифровать надпись.

8. Яма для тел

В 2012 году археологи наткнулись на 60 ям, вырытых в земле. Расположенная недалеко от Бергхайма, французской деревни рядом с границей с Германией, одна яма ужаснула всех. Она была заполнена человеческими останками — в течение почти 6000 лет в ней пролежали отрубленные руки, пальцы рук и семь тел. Какие бы ужасы не происходили в то время, не пощадили даже детей. Одна рука принадлежала ребенку в возрасте от 12 до 16 лет. Четыре тела принадлежали детям, причем одному их них едва исполнился 1 год. Мужчина средних лет столкнулся с особенно жестокой смертью. Его рука была отрублена, и он получил несколько ударов, в том числе сильный удар по голове, который, вероятно, убил его. Исследователи предположили, что группа каменного века была наказана за какое-то нарушение или была убита во время войны.

9. Пожары, уничтожившие поселение

В 2017 году в пригороде Сен-Коломба собрались строить новый жилой комплекс. Стандартная практика требовала, чтобы археологи сначала осмотрели этот район, и то, что они обнаружили, было поразительным. По мере раскопок нашли римское поселение первого века нашей эры. На площади 7 000 квадратных метров раскопали дома, артефакты, магазины, мозаики, самую большую римскую рыночную площадь во Франции, склад, храм и, возможно, школу философии.

Поселение настолько хорошо сохранилось, что место быстро получило прозвище «Маленькие Помпеи». Район использовался не менее 300 лет, в течение которых жители столкнулись с двумя большими пожарами. Первый произошел во втором веке нашей эры, а второй, случившийся в третьем веке, уничтожил поселение. Он был настолько катастрофичным, что семьи сбежали, бросив все свое имущество. Однако этот пожар буквально «законсервировал» остатки поселения, позволив им сохраниться в течение веков.

10. Затерянный город

Город Уцетия был известен только по надписи, найденной в Ниме, другом древнем французском городе. Название «Уцетия» было внесено в список на стеле вместе с 11 другими римскими поселениями в регионе. В течение некоторого времени исследователи предполагали, что Уцетия была современным Юзесом, городом к северу от Нима. В 2016 году планы по строительству школы-интерната в Юзесе побудили археологов проверить территорию.

Опасаясь, что новые здания могут навсегда «похоронить» затерянный город, они начали раскопки. И наконец то Уцетия была найдена. В котловане площадью 4000 квадратных метров обнаружились огромные структуры. Самые старые здания датируются более чем 2000 годами, что было задолго до того, как римляне завоевали Францию. Что интересно, в раскопанном городе нашли признаки активности даже в средние века (седьмой век). Таинственным образом он был временно заброшен между третьим и четвертым веками. Но самой удивительной находкой была напольная мозаика, выполненная в стиле, который был изобретен примерно 200 лет спустя, в первом веке нашей эры.