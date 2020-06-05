Почему гитлеровцы питали иллюзии, что разгромят СССР за 2 месяца?

Вторая мировая война стала крупнейшим вооруженным конфликтом, наиболее драматичной и мрачной страницей человеческой истории. Принято считать, что эпохальный конфликт ставший, по сути, продолжением Первой мировой войны начался 1 сентября 1939 года. Важнейший этап Второй мировой войны стартовал 22 июня 1941 года, когда Германия совершила вероломное нападение на Советский Союз. Гитлеровцы рассчитывали, что смогут разгромить страну советов всего за 2 месяца.

Прогнозы на Западе были неутешительны. |Фото: wikipedia.org.23 июня 1941 военный министр США Генри Льюис Стимсон предоставляет президенту Франклину Рузвельту отчет о ситуации в СССР. По мнению американской разведки и военного штаба Германии понадобится около 6 недель чтобы полностью сломить сопротивление Красной Армии. 30 июня года вышел очередной выпуск еженедельного американского журнала «Time». Его главной статьей стал материал с заголовком: «Сколько продержится Россия?». В статье содержались следующие слова: «Вопрос о том, станет ли битва за Россию самой важной битвой в истории человечества, решают не немецкие солдаты. Ответ на него зависит от русских».

В Германии все было не так радужно. |Фото: yandex.by.

Интересный факт: зачем Германии была нужна война?

Германия находилась относительно других ведущих европейских держав в самом шатком положении. Стране остро нахватало ресурсов, в том числе продовольствия. Расчёты нацистов на ближайшие 20-30 лет для Германии были крайне неутешительными. В частности, стране грозил голод. Само собой, все подобные «расчёты» проводились с позиций того, что Германия в долгосрочной перспективе окружена лишь врагами. Захват территорий Советского Союза позволил бы Рейху решить все свои экономические проблемы.

Германия была готова к войне. |Фото: yandex.by.

В большей массе своей немецкое руководство и армейское командование понимало, что не сможет вести с Советским Союзом затяжную войну. На неизбежность немецкого поражения в длительной войне указывало четыре фактора. Первый — СССР на момент 1941 года имел развитию и мощную промышленность. Второй — запасы природных ресурсов в СССР были намного выше, чем Германии и странах Оси. Третий — у СССР не было тех логистических проблем при транспортировке ресурсов, что были у Германии. Четвертый – мобилизационный ресурс СССР (как военный, так и трудовой) был намного выше, чем у Германии и более того – сопоставим с мобилизационным ресурсом всей «Оси».

Гобельс смог мобилизовать население Германии на войну, но также создал много опасных стереотипов о СССР для самих немцев. |Фото: pogovorim.by.

Тем не менее, в отношении СССР у немецкого руководства существовал ряд идеологических предубеждений и стереотипов. Например, немецкое руководство действительно верило в то, что советское население находится под гнетом большевистской власти и будет радо «освобождению».

Исходя из всего этого в 1940-1941 году немецким командование был создан план «Барбаросса», который предлагал проект молниеносного удара по СССР, наступления по нескольким направлениям и использование тактики и стратегии «Молниеносной войны». На момент весны 1941 года немецкое командование отводило РККА всего 2 месяца на сопротивление. Так какие же причины позволяли немцам надеяться на столь радужный исход кампании?

Германия стянула максимум сил. |Фото: twitter.com.

Первое – численное превосходство в живой силе: для нападения на СССР Германия и ее союзники сконцентрировали на восточном направлении более 4 млн человек против 3.3 млн человек (включая резерв в 6 тысяч).

А что по итогу: численное превосходство вермахта действительно помогло немцам на первом этапе войны.

Трагедия первых дней. |Фото: gazeta.ru.

Второе – стратегическое положение: две большие группировки советских войск находились под Белостоком и Львовом, таким образом оказавшись фактически в окружении противника еще до начала войны.

А что по итогу: это действительно была ошибка советского командования. Две большие группировки войск были разгромлены в первые же недели войны.

Война велась и в тылу. |Фото: yandex.uz.

Третье – саботаж и диверсии: еще до 22 июня в глубь советской территории было заброшено большое количество диверсантов из стран «Оси», мало кто знает, но под Ленинградом (в том числе) активно действовали диверсанты Финляндии (о подобных страницах войны не принято вспоминать со времен СССР, так как после 1944 года Финляндия была союзником).

А что по итогу: диверсии и саботаж действительно имели место быть и оказали сильное воздействие на положение в РККА в первые две недели, при этом многие операции все-таки были предотвращены войсками НКВД.

Немецкая разведка активно поддерживала националистов. |Фото: antimaidan.ru.

Четвертое – ставка на националистическое движение: до начала Великой Отечественной войны СССР вернул территории западной Украины и Беларуси в состав соответствующих республик (УССР и БССР), а также осуществил аннексию стран Прибалтики в целях повышения своей безопасности перед приближающейся войной. В свою очередь, немецкое руководство делало ставку на то, что местное население будет восставать против советской власти, что облегчит продвижение вермахта.

Более того, еще с 1930-х годов немецкая разведка на ряду с польской разведкой активно поддерживала националистически настроенные группы и партии на территории Украины и Беларуси, а также не делал все, чтобы представить СССР врагом в глазах прибалтийских государств.А что по итогу: коллаборационизм на советской территории был явлением не редким, однако далеко не столь распространённым, как надеялись немцы. Многие подразделения «коллаборационистов» при первой же возможности перебегали обратно на советскую сторону сдаваясь в плен. Кроме того, на оккупированной территории сразу же зародилось партизанское и подпольное движение, которое очень часто курировалось сотрудниками НКВД, офицерами РККА и партийными деятелями.

Сопротивление РККА оказалось куда более организованным и отчаянным. youtube.com.

Пятое – идеологические заблуждения: немецкое руководство ошибочно полагало, что население СССР в большей массе своей негативно относится к власти большевиков и также начнет восставать после начала войны. Кроме того, немцы неверно оценивали атмосферу среди высшего руководства СССР, полагая что после первых военных неудач, в стране Советов случится государственный переворот.

А что по итогу: в Германии абсолютно неадекватно оценивали общественную ситуацию внутри СССР. Большинство населения поддерживало действующую власть. Нельзя не упомянуть, что во многом от восстаний в тылу СССР уберег печально известный Большой террор 1930-х годов. Однако, это отдельная большая тема для разговора.

Первые трагические месяцы войны, как это не цинично стали частью плана будущей победы. |Фото: edusev.ru.

Шестое – ставка на молниеносную войну: СССР нужно было разгромить быстро. Тактика и стратегия Блицкрига в целом позволяла провернуть такой трюк. Расчёт делался на полный разгром РККА до момента проведения Советским Союзом повторной мобилизации, а также на уничтожение большей части промышленности, которая была сконцентрирована в западной части государства.

А что по итогу: в первые недели скорость продвижения немецких войск достигала ошеломляющих 15-30 км вглубь территории. Тем не менее, несмотря на большое количество «котлов» и разгром РККА в первые дни, немецкое командование переоценило свои силы в рамках плана Барбаросса. Стойкость, отчаянность и организованность сопротивления РККА оказались намного выше, чем полагали немцы.

Коалиция была сложена. |Фото: bezformata.com.

В результате переоценив свои силы и недооценив силы Советского Союза, Германия наступила на те грабли, о которых прекрасно знала еще до начала войны. Драматические и самоотверженное сопротивление РККА позволило провести СССР тотальную мобилизацию, эвакуировать значительную часть промышленности, перебросить ветеранские формирования армии с Дальнего Востока. Жертвы первых месяцев войны выковали будущую победу, а также позволили укрепить положение СССР в антигитлеровской коалиции, превратив страну Советов из «временного союзника» стран Запада в этой войне – в основного. Битва за Москву и Ленинград станут апофеозом первого этапа Великой Отечественной войны. Но это уже другая история.