В Алтайском крае вынесли приговор делу особо крупном мошенничестве закупками леса-кругляка

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины и двух его знакомых, которых обвиняли в мошенничестве, связанном с закупками леса. Они успели «заработать» 23 млн рублей на операциях с подложными документами, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Суд установил, что в 2008-2012 годах бизнесмен и две его знакомых от имени подконтрольных юрлиц предоставили в налоговые органы подложные декларации о покупке на внутреннем рынке леса-кругляка из Иркутской области. Согласно документам, которые они подавали в УФНС по Алтайскому краю, затем эти партии леса отправлялись на экспорт в Китай. При этом по отчетности создавалась видимость уплаты НДС, хотя на деле налог не перечислялся, поскольку документооборот был фиктивным. На основании этих документов налоговики перечислили им 23 млн рублей из бюджета по операции возврата НДС. Эти деньги были мошенническим образом похищены подсудимыми.

Преступление выявлено оперативными работниками УФСБ России по Алтайскому краю, следствие по уголовному делу осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю. Основного фигуранта судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Суд признал главного подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 года. Он взят под стражу в зале суда.

Двум другим подсудимым назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев и 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Также назначено дополнительное наказание 200 и 300 тысяч рублей штрафа. Судом удовлетворен иск прокурора о взыскании суммы причиненного ущерба. В качестве обеспечительной меры наложен арест на дорогостоящее имущество и объекты недвижимости, принадлежащие фигурантам уголовного дела. Приговор суда не вступил в законную силу.