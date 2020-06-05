Изготовление пожарных лестниц: материалы и нормативы

У многих заведений и сооружений есть свои собственные пожарные лестницы. При этом они созданы и применяются далеко от требований ГОСТ. Всего есть два вида таких устройств: вертикальная пожарная лестница и маршевая. Вертикальные нужны для тушения пожаров в зданиях, а вот маршевые могут применять для эвакуации.

В здания 10 метров, не пробраться никак без лестницы, кроме того, на кровлю нужно очень быстро пробраться. Вертикальные модели просты в своей конструкции, так как они состоят из 2 вертикальных и поперечных тетив. Если брать нормативы, то такие конструкции должны состоит из негорючих металлов.

Маршевые модели – это пожарные, которые состоят из очень жестких и плотно соединенных маршей. При помощи их пожарные могут подняться на высоту 20 метров. Они должны быть в обязательном порядке в многоквартирных домах, общежитиях. Стоит понять, что подъем по ним очень сложный и в тоже время опасный, поэтому пользоваться ими могут только те люди, которые имеют подготовку. Если вы хотите также попробовать, то лучше этого не делать.

Важно чтобы такими изделиями были оборудованные общественные здания, школы, сады. Правила безопасности требуют, чтобы во время проектировки таких строений планировали всегда. Промышленные здания также должны иметь лестницы.

Есть еще параметры, которые всегда нужно помнить – чтобы ограждения и крыши всегда были прочными, и они должны справляться с большими нагрузками. Все это дает гарантию того, что специалисты находятся в полной безопасности на высоте. Стоит отметить, что на сегодняшний день рынок продаж богат такими изделиями, цена на них разная, зависит от металла из которого состоит изделие, от его назначения. Чтобы приобрести по истине качественное изделие нужно смотреть на сертификаты качества, в которых должно быть указано, что лестницы изготовлены согласно всем нормам и стандартам.

Потому покупать нужно только в специализированных магазинах. Также некоторые фирмы занимаются самостоятельным изготовлением таких изделий, то есть под заказ. Они учитывают все пункты и требования, создавая при этом хорошие лестницы, которые прослужат длительное время.