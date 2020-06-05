50 новых случаев коронавируса выявили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении республиканского штаба при по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 452. Всего выздоровели 3 235 человек (+ 105 за сутки). Умерли 10 (число летальных случаев за сутки не изменилось)

Все новые случаи контактные. 15 человек госпитализированы, еще 35 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 32, Нижнекамский район — 4, Зеленодольский район — 3, в Набережных Челнах и Нурлатском районе — по два. По одному в Атнинском, Буинском, Высокогорском, Елабужском, Пестречинском, Тетюшском и Тукаевском районах.

Заболевшие по возрастным группам: от 18 до 30 — 4 человека, от 30 до 50 — 16, от 50 до 60 — 13, от 60 до 70 — 11, от 70 до 80 — 6.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 8 726 случаев заражения коронавирусом, из них 37,1% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 449 834 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 212 680 человек, умерли 5 528. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (1 855), Московская область (762), Санкт-Петербург (378), Нижегородская область (330) и Свердловская область (251).