Пять регионов подали заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию направили пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя ЦИК Николая Булаева.

«У нас есть на сегодняшний день пять заявок», — сказал Булаев.

Отмечается, что регионы должны соответствовать критериям, чтобы провести электронное голосование: готовность граждан, количество избирателей с аккаунтами на Госуслугах, возможность обеспечить наблюдение за голосованием и прочее.

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