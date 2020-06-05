В России за сутки выявлено более 8,7 тысяч новых случаев заражения
Динамика коронавируса на 5 июня. Главный редактор «Блокнот» Олег Пахолков:
Россия
8 726 новых заражений
8 057 человек за сутки выздоровело
144 за сутки умерло
449 834 зараженных за все время
231 626 зараженных на данную минуту
5 528 человек умерло за все время
На 525 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,22%)
Москва
1 855 новых заражений
2 643 человек за сутки выздоровело
57 за сутки умерло
191 069 зараженных за все время
90 905 зараженных на данную минуту
2 806 человек умерло за все время
На 845 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,92%)
Регионы с наибольшим числом новых заражений:
Московская область — 762
Санкт-Петербург – 378
Нижегородская область — 330
Свердловская область — 251
Ростовская область — 196
В России лидер и по числу заболеваний, и по плотности (заражений на млн человек) – Москва, следом идет Московская область. Далее ситуация отличается.
По числу АКТИВНЫХ заражений:
- Москва – 90,905 человек
- Московская область – 31,789
- Петербург — 10,455
- Нижегородская область – 6762
- Свердловская область – 3896
- Ростовская область – 3553
- Красноярский край – 3492
- Рязанская область – 2532
- Башкортостан — 2423
- Волгоградская область – 2327
По количеству заболеваний на млн человек за Москвой и Московской областью следует Калужская область. Следом регионы расположились по плотности заражения так:
|Регион
|Заболевших на млн человек
|Население млн человек
|Активные зараженные
|Заболели к 05.06
|Прирост
|1
|Москва
|7237
|12,678
|90905
|1855
|-0,92%
|2
|Московская область
|4097
|7,7
|31789
|762
|+0,57%
|3
|Калужская область
|2424
|1
|2369
|87
|-0,09%
|4
|Рязанская область
|2329
|1,1
|2532
|71
|0
|5
|Нижегородская область
|2061
|3,2
|6762
|330
|-0,03%
|6
|Ингушетия
|1961,8
|0,497
|891
|40
|-26,2%
|7
|Калмыкия
|1956
|0,273
|511
|9
|-3,37%
|8
|Санкт-Петербург
|1942
|5,398
|10455
|378
|-0,12%
|9
|Марий Эл
|1888,6
|0,68
|328
|42
|-3,04%
|10
|Тамбовская область
|1811
|1,01
|1856
|65
|+3,66%
|11
|Архангельская область
|1541
|1,1
|1833
|125
|+4,91%
По числу АКТИВНЫХ случаев мировая десятка сейчас такова:
США — 1 101 758 человек,
Бразилия — 306 384,
Великобритания — 240 900,
Россия — 231 626,
Индия — 111 204,
Перу — 101 939,
Франция — 90 179,
Испания — 62 030,
Пакистан — 56 213,
Бангладеш — 44 261.
При этом в Италии, Испании, Франции (где была очень жесткая ситуация) идет снижение, карантинные меры снимаются, а Италия вообще выпала из топ-10 по активным случаям заражения, как в свое время Китай (кстати в Китае сейчас меньше 1000 активных случаев).
Ситуация смягчается, но все еще остро стоит в США, где в разгаре протесты, а значит и очаги новых заражений. В антилидеры за последние недели выбилась Бразилия, где идет рост и высок показатель заражений на единицу населения.
В Индии этот показатель низок, но высок прирост относительно других стран, страна только идет к пику.
Великобритания – один из антилидеров и лишь идет к своему пику судя по графику.
Германия вышла на плато, но уверенной динамики по снижению не показывает
Ситуация ухудшается в Перу, Пакистане, Бангладеше (входят в топ-10 по активным зараженным). Также ситуация ухудшается в Иране, где пошла новая вспышка, ухудшается ситуация в Саудовской Аравии.
Идет рост заболеваний в Чили. Еще не вышла на плато Канада, Мексика.
По плотности заболеваний высокий показатель у Катара. При малой населенности у Катара -показатели густонаселенного Ирана.
В тройку вошли также Великобритания и США
Далее страны идут так:
|Страна
|Заболевших на млн человек
|Население млн человек
|Зараженные на данный момент
|Заболели к 05.06
|Приростк 05.06
|1
|Катар
|9318,5
|2,6
|24 228
|1581
|-1,42%
|2
|Великобритания
|3625
|66,27
|240 900
|1805
|+0,67%
|3
|США
|3333
|328,9
|1 109 959
|10660
|-3,57%
|4
|Перу
|3166
|32,2
|101 939
|8875
|+4,71%
|5
|Нидерланды
|2320
|17,3
|40 138
|209
|+0,48%
|6
|Россия
|1575
|146,75
|231 626
|8057
|+0,22%
|7
|Бразилия
|1551
|190,75
|295 942
|20745
|-1,89%
|8
|Чили
|1471
|17,8
|26 188
|4664
|+0,03%
|9
|Канада
|921,5
|37,6
|34 373
|639
|-0.46%
|10
|С.Аравия
|689,5
|34,2
|23 581
|1975
|+4,82%
|11
|Иран
|354,5
|81
|28 714
|3574
|+4,3%
|12
|Бангладеш
|262
|169
|44 261
|2423
|+4,07%
|13
|Пакистан
|256,8
|207,8
|53 366
|4801
|+6,58%
|14
|Мексика
|122
|133,1
|16 238
|3912
|-0,88%
|15
|Германия
|101
|83
|8 387
|498
|-0,46%
|16
|Индия
|82,2
|1361,9
|111 980
|9869
|+4,66%
Мир
129 182 новых заражений
81 276 человек за сутки выздоровело
5 171 за сутки умерло
6 702 767 зараженных за все время
3 096 403 зараженных на данную минуту
393 212 человек умерло за все время
На 42 735 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,38%)
США (по данным на 4 июня)
22 114 новых заражений
21 572 человек за сутки выздоровело
1 031 за сутки умерло
1 923 636 зараженных за все время
1 106 315 зараженных на данную минуту
110 171 человек умерло за все время
На 489 уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,04%)
Италия (по данным на 4 июня)
177 новых заражений
957 человек за сутки выздоровело
88 за сутки умерло
234 013 зараженных за все время
38 429 зараженных на данную минуту
33 689 человек умерло за все время
На 868 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 2,25%)
Украина
553 новых заражений
330 за сутки выздоровело
15 за сутки умерло
25 964 зараженных за все время
13 830 зараженных на данную минуту
762 человек умерло за все время
На 208 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,5%)
Белоруссия (по данным на 4 июня)
865 новых заражений
991 за сутки выздоровело
5 за сутки умерло
45 981 зараженных за все время
24 556 заражено на момент времени
253 человек умерло за все время
На 131 человека уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,53%)
Молдавия (по данным на 4 июня)
223 новых заражений
146 за сутки выздоровело
5 за сутки умерло
9 018 зараженных за все время
3 694 зараженных на данную минуту
315 человек умерло за все время
На 72 человека увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,94%)
Армения (по данным на 4 июня)
697 новых заражений
14 за сутки выздоровело
6 за сутки умерло
11 221 зараженных за все время
7 577 зараженных на данную минуту
176 человек умерло за все время
На 677 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 8,93%)
Казахстан (по данным на 4 июня)
271 новых заражений
366 за сутки выздоровело
4 за сутки умер
12 067 зараженных за все время
5 409 зараженных на данную минуту
52 человек умерло за все время
На 99 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,83%)
Узбекистан (по данным на 4 июня)
96 новых заражений
73 за сутки выздоровело
0 за сутки умерло
3 939 зараженных за все время
836 зараженных на данную минуту
16 человек умерло за все время
На 23 человека увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,75%)
Факты
Разработанная с участием военных РФ вакцина от COVID-19 готова к клиническим испытаниям. Для участия в клинических испытаниях отобраны 50 добровольцев из числа военнослужащих, а сама вакцина прошла стадию испытаний на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных.
—
В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19. С конца прошлой недели ежедневное количество обращений пациентов с подозрением на коронавирусную пневмонию составляет 250-280 человек.
—
Мэр российской столицы Сергей Собянин пообещал, что большая часть ограничительных мер будет снята в городе меньше чем через месяц — к 1 июля.
—
Власти Италии почти полностью сняли ограничения, введенные в период распространения коронавирусной инфекции, разрешено беспрепятственное перемещение внутри страны, также открыты границы для гостей из стран Европы без соблюдения двухнедельного карантина.