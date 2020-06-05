В России за сутки выявлено более 8,7 тысяч новых случаев заражения

Динамика коронавируса на 5 июня. Главный редактор «Блокнот» Олег Пахолков:

Россия

8 726 новых заражений

8 057 человек за сутки выздоровело

144 за сутки умерло

449 834 зараженных за все время

231 626 зараженных на данную минуту

5 528 человек умерло за все время

На 525 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,22%)

Москва

1 855 новых заражений

2 643 человек за сутки выздоровело

57 за сутки умерло

191 069 зараженных за все время

90 905 зараженных на данную минуту

2 806 человек умерло за все время

На 845 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,92%)

Регионы с наибольшим числом новых заражений:

Московская область — 762

Санкт-Петербург – 378

Нижегородская область — 330

Свердловская область — 251

Ростовская область — 196

В России лидер и по числу заболеваний, и по плотности (заражений на млн человек) – Москва, следом идет Московская область. Далее ситуация отличается.

По числу АКТИВНЫХ заражений:

Москва – 90,905 человек Московская область – 31,789 Петербург — 10,455 Нижегородская область – 6762 Свердловская область – 3896 Ростовская область – 3553 Красноярский край – 3492 Рязанская область – 2532 Башкортостан — 2423 Волгоградская область – 2327

По количеству заболеваний на млн человек за Москвой и Московской областью следует Калужская область. Следом регионы расположились по плотности заражения так:

Регион Заболевших на млн человек Население млн человек Активные зараженные Заболели к 05.06 Прирост 1 Москва 7237 12,678 90905 1855 -0,92% 2 Московская область 4097 7,7 31789 762 +0,57% 3 Калужская область 2424 1 2369 87 -0,09% 4 Рязанская область 2329 1,1 2532 71 0 5 Нижегородская область 2061 3,2 6762 330 -0,03% 6 Ингушетия 1961,8 0,497 891 40 -26,2% 7 Калмыкия 1956 0,273 511 9 -3,37% 8 Санкт-Петербург 1942 5,398 10455 378 -0,12% 9 Марий Эл 1888,6 0,68 328 42 -3,04% 10 Тамбовская область 1811 1,01 1856 65 +3,66% 11 Архангельская область 1541 1,1 1833 125 +4,91%

По числу АКТИВНЫХ случаев мировая десятка сейчас такова:

США — 1 101 758 человек,

Бразилия — 306 384,

Великобритания — 240 900,

Россия — 231 626,

Индия — 111 204,

Перу — 101 939,

Франция — 90 179,

Испания — 62 030,

Пакистан — 56 213,

Бангладеш — 44 261.

При этом в Италии, Испании, Франции (где была очень жесткая ситуация) идет снижение, карантинные меры снимаются, а Италия вообще выпала из топ-10 по активным случаям заражения, как в свое время Китай (кстати в Китае сейчас меньше 1000 активных случаев).

Ситуация смягчается, но все еще остро стоит в США, где в разгаре протесты, а значит и очаги новых заражений. В антилидеры за последние недели выбилась Бразилия, где идет рост и высок показатель заражений на единицу населения.

В Индии этот показатель низок, но высок прирост относительно других стран, страна только идет к пику.

Великобритания – один из антилидеров и лишь идет к своему пику судя по графику.

Германия вышла на плато, но уверенной динамики по снижению не показывает

Ситуация ухудшается в Перу, Пакистане, Бангладеше (входят в топ-10 по активным зараженным). Также ситуация ухудшается в Иране, где пошла новая вспышка, ухудшается ситуация в Саудовской Аравии.

Идет рост заболеваний в Чили. Еще не вышла на плато Канада, Мексика.

По плотности заболеваний высокий показатель у Катара. При малой населенности у Катара -показатели густонаселенного Ирана.

В тройку вошли также Великобритания и США

Далее страны идут так:

Страна Заболевших на млн человек Население млн человек Зараженные на данный момент Заболели к 05.06 Приростк 05.06 1 Катар 9318,5 2,6 24 228 1581 -1,42% 2 Великобритания 3625 66,27 240 900 1805 +0,67% 3 США 3333 328,9 1 109 959 10660 -3,57% 4 Перу 3166 32,2 101 939 8875 +4,71% 5 Нидерланды 2320 17,3 40 138 209 +0,48% 6 Россия 1575 146,75 231 626 8057 +0,22% 7 Бразилия 1551 190,75 295 942 20745 -1,89% 8 Чили 1471 17,8 26 188 4664 +0,03% 9 Канада 921,5 37,6 34 373 639 -0.46% 10 С.Аравия 689,5 34,2 23 581 1975 +4,82% 11 Иран 354,5 81 28 714 3574 +4,3% 12 Бангладеш 262 169 44 261 2423 +4,07% 13 Пакистан 256,8 207,8 53 366 4801 +6,58% 14 Мексика 122 133,1 16 238 3912 -0,88% 15 Германия 101 83 8 387 498 -0,46% 16 Индия 82,2 1361,9 111 980 9869 +4,66%

Мир

129 182 новых заражений

81 276 человек за сутки выздоровело

5 171 за сутки умерло

6 702 767 зараженных за все время

3 096 403 зараженных на данную минуту

393 212 человек умерло за все время

На 42 735 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,38%)

США (по данным на 4 июня)

22 114 новых заражений

21 572 человек за сутки выздоровело

1 031 за сутки умерло

1 923 636 зараженных за все время

1 106 315 зараженных на данную минуту

110 171 человек умерло за все время

На 489 уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,04%)

Италия (по данным на 4 июня)

177 новых заражений

957 человек за сутки выздоровело

88 за сутки умерло

234 013 зараженных за все время

38 429 зараженных на данную минуту

33 689 человек умерло за все время

На 868 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 2,25%)

Украина

553 новых заражений

330 за сутки выздоровело

15 за сутки умерло

25 964 зараженных за все время

13 830 зараженных на данную минуту

762 человек умерло за все время

На 208 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,5%)

Белоруссия (по данным на 4 июня)

865 новых заражений

991 за сутки выздоровело

5 за сутки умерло

45 981 зараженных за все время

24 556 заражено на момент времени

253 человек умерло за все время

На 131 человека уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,53%)

Молдавия (по данным на 4 июня)

223 новых заражений

146 за сутки выздоровело

5 за сутки умерло

9 018 зараженных за все время

3 694 зараженных на данную минуту

315 человек умерло за все время

На 72 человека увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,94%)

Армения (по данным на 4 июня)

697 новых заражений

14 за сутки выздоровело

6 за сутки умерло

11 221 зараженных за все время

7 577 зараженных на данную минуту

176 человек умерло за все время

На 677 человек увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 8,93%)

Казахстан (по данным на 4 июня)

271 новых заражений

366 за сутки выздоровело

4 за сутки умер

12 067 зараженных за все время

5 409 зараженных на данную минуту

52 человек умерло за все время

На 99 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,83%)

Узбекистан (по данным на 4 июня)

96 новых заражений

73 за сутки выздоровело

0 за сутки умерло

3 939 зараженных за все время

836 зараженных на данную минуту

16 человек умерло за все время

На 23 человека увеличилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,75%)

Факты

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В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19. С конца прошлой недели ежедневное количество обращений пациентов с подозрением на коронавирусную пневмонию составляет 250-280 человек.

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