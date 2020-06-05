Житель Алтайского края устроил протест у американского посольства в Москве

Вечером 3 июня Дмитрий Иванов и Лев Скорякин, жители Московской области и Алтайского края, присоединились к протестам, связанным с гибелью в США задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Россияне выступили у американского посольства в Москве, пишет «Ридус».

Флаг США.

СС0

Участники акции были в Москве проездом. Они пришли к посольству США и развернули плакат, на котором написали «Justice for Floyd» («Справедливость для Флойда»).

Сообщается, что вскоре после этого их задержала полиция.

Спустя четыре часа после задержания молодых людей выпустили из ОВД по Пресненскому району. На Иванова и Скорякина составили протоколы по статье 20.2.6.1 КоАП (участие в акции, повлекшее создание помех транспортной или социальной инфраструктуры), отмечает Медиазона.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что массовые беспорядки в США могут привести к революции. Политик предложил направить в страну российских радикалов.

Что произошло

Массовые протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). В ходе задержания 25 мая один из полицейских надавил ему коленом на шею, не обращая внимания на крики Флойда о том, что ему трудно дышать. Позже Флойд умер в больнице.

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