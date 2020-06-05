Ученые опубликовали фото ранней Вселенной

Согласно новой информации, полученной от телескопа Hubble, звезды и галактики образовались значительно раньше, чем предполагалось ранее. Фотография, опубликована на сайте телескопа «Хаббл», демонстрируют различные космические объекты.

Для визуализации того, какой наша Вселенная была в прошлом, был привлечен художник. По словам астрономов, звезды по виду популяции бывают трех типов. Звездное население первого типа возникло после взрывов ранних звезд, тогда все объекты содержали элементы тяжелее гелия. Солнце тоже относится к этому варианту тел.

Некоторые ученые из Канады, США и Британии предположили, что спустя 10 млрд лет наше светило превратится в кристалл (процесс наподобие того, как жидкая вода становится льдом). Астрономы же отметили, что белые карлики – последняя стадия развития звезд, соответственно через время Солнце только сократится и охладится.

Ученые не могут точно сказать, какое будущее будет у нашей звезды. Имелись теории, что она начнет расширяться и поглотит все планеты. Радует лишь то, что если это и случится, то точно не через тысячелетие или два. Пройдет еще минимум несколько миллиардов лет, а к тому времени не известно, выживет ли человечество вообще с учетом последних глобальных катастроф и развития событий.

Снимок, представленный учеными, действительно поражает своим необычным видом. Это отметили многие пользователи интернета в социальных сетях.