Алтайский турбизнес после беседы полицией отказался протеста против ковидных ограничений

Представители туристической отрасли в Республике Алтай свернули свою протестную активность против установленных региональными властями ограничений работы. Об этом ИА «Банкфакс» рассказала председатель Ассоциации туроператоров региона Татьяна Зяблицкая, По ее словам, сотрудники полиции проводили с ней «профилактическую» беседу после анонса митинга, который в итоге не согласовали власти.

Ранее туристическое сообщество Республики Алтай планировало провести большой митинг у стелы на въезде в регион с целью привлечь к проблемам отрасли внимание властей. Ранее глава региона Олег Хорохордин перенес отмену ограничений как минимум на 22 июня. Администрация Майминского сельского поселения не согласовала акцию. Несмотря на это, активисты все же привлекли внимание, но правоохранительных органов. В планах представителей турбизнеса было проведение нескольких одиночных пикетов вместо массовой акции, но после общения с властями от этой идеи отказались. «Нам сказали: «Вы своими пикетами подвергаете опасности местных жителей». С нами провели беседу. Ко мне лично на разговор приезжала полиция. Принесли уведомление, что нельзя пикетировать», — рассказала Татьяна Зяблицкая.

Впрочем, правительство республики все же согласилось на диалог и решило перевести данный конфликт за стол переговоров. Накануне состоялось совещание алтайского правительства при участии губернатора Олега Хорохордина и самих представителей туристической отрасли. Многие из них надеялись, что такой шаг властей навстречу сможет поспособствовать скорейшему возобновлению легального туристического процесса, однако этого не случилось. По словам Зяблицкой, на мероприятии обсуждались меры поддержки в сфере туризма. Она отметила, что в регионе их действительно расширили, в частности, планируются компенсации за покупку средств защиты, но плачевного положения дел это не меняет. Также на совещании выступил руководитель республиканского Управления Роспотребнадзора Леонид Щучинов, который обрисовал картину текущей эпидемической ситуации по заболеванию коронавирусом.

Татьяна Зяблицкая пояснила, что региональный санитарный орган в данном вопросе руководствуется внутренними положениями, поступающими из Москвы. «Об открытии сезона ничего сказать не могут. Мы поняли, что все зависит от Роспотребнадзора. И хотя Москва говорит, что все решают руководители регионов, на самом деле из всего общения с ними мы поняли, что руководство смотрит на Роспотребнадзор, который находится под федералами. Соответственно, без разрешения федерального Роспотребнадзора делать ничего не будут», — сказала собеседница. Также ей объяснили, что ограничения не снимают из-за коэффициента заболеваемости, который должен достичь определенного показателя. Она добавила, что ее коллеги не согласны с таким подходом санитарных властей, поскольку эти расчеты не учитывают специфику небольших регионов, как Республика Алтай, где ежедневно в среднем выявляют около 10 случаев заражения.

Напомним, что в Республике Алтай временные ограничения на работу туристической отрасли действуют до 22 июня. При этом некоторые представители бизнеса отмечают, что в определенные туристические объекты принимают гостей «в тихую» в обход всех ограничений, а в некоторых случаях используются правовые лазейки. Такие наблюдения высказывают местные жители, которые наблюдают туристов, в том числе и в аэропорте.