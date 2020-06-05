В Москве 4 июня побит рекорд по осадкам

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
В четверг, 4 июня, в Москве был побит рекорд по количеству выпавших за сутки осадков, который в последний раз был установлен 51 год назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
По словам специалиста, в этот день в столице выпало 29 миллиметров осадков.
«До этого был 25 миллиметров в 1969 году для даты 4 июня», — рассказал Синенков.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 5 июня, ожидается до +21°С.
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