СМИ: премьер Японии не приедет на парад Победы

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в штаб-квартире Либерально-демократической партии в Токио, 2007…

David Guttenfelder/AP

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве, сообщает газета «Асахи» со ссылкой на источник в японском министерстве иностранных дел.

Парад проводится в основном для стран бывшего Советского Союза, заявил источник. При этом издание также ссылается на заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия намерена сделать акцент на приглашении лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Премьер-министр Японии должен посетить парад Победы 9 мая и провести рабочую встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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