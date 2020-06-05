Брат Барака Обамы раскритиковал Джо Байдена

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Джо Байден

David Lienemann/Official White House Photo

Сводный брат экс-президента США Барака Обамы Малик Обама раскритиковал бывшего вице-президента страны и кандидата Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году Джо Байдена на своей странице в Twitter.

Он опубликовал в социальной сети фрагмент выступления Байдена на телевидении, в котором бывший вице-президент отвечает на вопрос о поступавших в его адрес обвинениях в домогательствах.

«Вы можете себе представит Джо Байдена президентом США? Он не может ответить на простой вопрос или сделать простое заявление», – написал брат бывшего главы государства.

Пост Малика Обамы также выложил на свою страницу действующий президент США Дональд Трамп.

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