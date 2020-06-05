Самые интересные видео 4 июня

«Блокнот» собрал пять самых запоминающихся видео, облетевших интернет 4 июня.

В самых интересных сегодняшних роликах: танец против расизма, уплывшая деревня и шоколадка как компенсация за разбитое авто.

В США, где продолжаются протесты и погромы из-за убийства полицейским чернокожего задержанного, белая девушка решила нанести танцем сокрушительный удар по расизму. Правда, в итоге сама оказалась в наручниках.

В Краснодаре прохожие спасли ребенка, который сидел на краю карниза: его мать просто уснула и малыш остался без присмотра. Для мужчин это был тот момент, когда нужно все взять в свои руки: принесли лестницу и спустили ребёнка вниз. Позже вернули матери

В Норвегии оползень унес в море восемь домов. Сейсмическая активность на мысе Кракнесет продолжалась несколько часов. Спасатели сообщили, что никто не пострадал. «Я только собрался перекусить, как услышал треск на крыше. Сначала подумал на птиц, но выглянул в окно и увидел оборванный кабель и обломки досок», — рассказал житель пострадавшей деревни. По его словам, он бросился на ближайший холм, откуда наблюдал, как посёлок уносит в море

Сходила за хлебушком. Девушка вернувшись из магазина на парковку обнаружила записку на своем разбитом авто. Сама она рассказала: «Я пошла в WallMart, когда вернулась, обнаружила эту записку на своей машине. В ней было написано: »Извини за причинённый ущерб твоей машине. Не могу позволить себе ее ремонт, но вот тебе шоколадка вместо этого!».

Отличный способ привлечь к себе внимание — завести необычного питомца и выгуливать его по улице на поводке, как сделал герой последнего видео.