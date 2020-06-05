Инфляция в Турции неожиданно ускорилась в мае, отклонившись от прогноза

Уровень инфляции потребительских цен вырос с 10,9% в апреле, сообщил в среду Турецкий статистический институт. Опросы экономистов, проведённые агентствами Bloomberg и Анадолу, предсказали незначительные изменения.

Отметим, что Центральный банк Турции снизил процентные ставки в течение последних 10 месяцев, чтобы помочь стимулировать экономический рост, оставив базовую ставку на уровне 8,25% по сравнению с 24% ранее. В то же время он понизил свою оценку инфляции в этом году до 7,4%, что дает ему больше возможностей для снижения ставок и другого смягчения денежно-кредитной политики.

Инфляция в мае была вызвана повышением цен на продукты питания, жилье, алкоголь и табак, причём стоимость последних двух предметов выросла в общей сложности на 21% после того, как правительство повысило налоги. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 12,9%, а на жильё — на 14,5%. Стоимость различных товаров и услуг увеличилась на 20,9% в годовом исчислении.

В месячном исчислении потребительские цены по всей экономике выросли на 1,36% по сравнению с апрелем.

Вместе с тем инфляция цен производителей замедлилась до 5,5% в годовом исчислении в мае с 6,7% в апреле, сообщает Институт. Цены выросли на 1,54% в месячном исчислении.