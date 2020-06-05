Коммунисты отказались поддерживать поправки в Конституцию

Президиум ЦК КПРФ постановил не поддерживать поправки в Конституцию РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда ЦК Дмитрия Новикова.

Конституция.

culture.ru

«Сегодня <4 июня> на заседании президиума ЦК принято решение поправки в Конституцию в нынешнем виде не поддерживать», — цитирует политика издание.

Партия примет участие в голосовании — все члены КПРФ будут голосовать против.

Голосование по поправкам в Конституцию запланировано на 1 июля.

Голосование начнется за неделю до основной даты и пройдет с 25 июня по 1 июля. Мероприятие будут проводить в участках, на площадках на улице перед ними и онлайн, пишет polit.ru.

В Москве и Нижегородской области голосование по поправкам пройдет онлайн.

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